Golden Fest: el imputado pidió la libertad mientras la fiscalía instruye 100 denuncias

Adrián Rodrigo Guirín cayó el jueves 30 de diciembre del año pasado en una casa de El Carrizal. Por aquellos días, este joven de 31 años era el prófugo más buscado por la Policía de Provincia. Su nombre estaba asociado a una sola palabra: estafa.

En ese momento, el fiscal de Instrucción Tomás Guevara instruía 50 denuncias en su contra. Básicamente, Guirín, quien también se hacía llamar con los apellidos Ríos o Quesada, vendía un servicio top para casamientos o cumpleaños de 15 a través de una firma llamada Golden Fest pero no cumplía. “Enganchaba” a sus víctimas porque pedía un adelanto y financiación de 36 cuotas sin interés.

En las últimas horas trascendió que la defensa de Guirín presentó un control jurisdiccional buscando la libertad. Mientras, el fiscal de Guaymallén investiga más de 100 denuncias. Sí, en poco más de un mes, las presentaciones en contra del imputado se duplicaron.

Por ejemplo, la semana pasada, apenas terminada la feria, se radicaron otras dos denuncias. El fiscal está esperando que la Justicia de Garantías fije fecha para la audiencia del pedido de libertad. Una vez que se resuelva, el fiscal va a solicitar la prisión preventiva.

Para los investigadores del centenar de estafas, no sería conveniente que Guirín recuperara la libertad o recibiera algún tipo de beneficio, como la prisión domiciliaria, a pesar de que se trata de una calificación –la estafa– excarcelable. Para ellos, existe riesgo de fuga. “Así lo demostró cuando tenía pedido de captura y no se presentaba. Estuvimos días buscándolo”, contó un pesquisa ayer a El Sol.

Además de la posibilidad de que escape si deja la cárcel, podría entorpecer el normal desarrollo de la instrucción. Es por esto que en la fiscalía esperan que no prospere el control jurisdiccional de pedido de libertad que hizo la defensa.

Con respecto a las denuncias, si bien hay pocas más de 100, creen que algunas no prosperarán. Se han acumulado en la fiscalía de Guevara pero, en una cuarta parte no se habría constituido un delito. Se trataría más de un efecto contagio que generó el caso cuando estalló, en diciembre del año pasado.

Lo cierto es que Guirín pasa sus días encerrado en la cárcel de Boulogne Sur Mer, imputado por los reiterados fraudes. El máximo de la pena es de seis años. También puede llegar a una arreglo económico con las víctimas.

Su caso estalló cuando tenía que realizar un realizar un cumpleaños de 15 y la fiesta no se hizo. Lo acusaron de quedarse con la plata de la familia y la repercusión pública de la denuncia motivó a que otras personas se animaran a denunciar a Golden Fest. En una semana se hicieron 50 presentaciones.

Algunas por fiestas que nunca se hicieron y otras por no cumplir con lo ofrecido, como no presentar los mozos o no entregar la filmación o las fotos de la celebración. En otras provincias, como Neuquén, también habría estafado. Los empleados que tenía tampoco cobraron el dinero que prometía pagar.

Ultimas horas

Guirín se ocultó una semana en El Carrizal. Tenía unos pocos pesos encima y una computadora portátil. Una familia que conocía le dio alojamiento.

El dueño del lugar se enteró y no quiso tener problemas con la ley. Al mismo tiempo, un llamado anónimo al 911 alertó de su presencia en el lugar, la finca el Pantano.

Efectivos de la División Delitos Económicos de Investigaciones fueron tras él y lo capturaron. Dijo que tenía miedo de que lo lincharan y por eso se ocultó.

Lo llevaron a la Oficina Fiscal Nº9, donde lo esperaban ex empleados y unas 30 personas embaucadas, que no pararon de abuchearlo. Estuvo un par de días allí, pasó a Contraventores y luego a la cárcel.

El acusado, cuando fue detenido.