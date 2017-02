¿Cómo lograr el bienestar con nuestra pareja?

Cuando dos personas se conocen y se enamoran todo es color de rosa. Este “enamoramiento” es necesario, pero con el tiempo, nos enfrentamos al desafío de construir una pareja real.

Cada uno aprendió pautas de relación en sus familias de origen y busca replicarlas en la pareja actual. Pautas que no funcionan porque el mundo cambió, y por ende, las relaciones también y en consecuencia, al combinarse dos personas totalmente diferentes, estas deben crear su propia manera de relacionarse; que no serán como cada una cree que debe ser o lo que aprendieron en sus familias.

Como ya todos sabemos no existen pareas ideales, existen parejas reales, cada una debe encontrar su propia manera de relacionarse respetando la autenticidad de cada uno. Joan Garriga en su libro El buen amor en la pareja, nos relata cinco criterios que Arnaud Desjardins aprendió de su maestro, Prajnanpad, sabio hindú. Según este autor, cuando estos criterios se cumplen, la pareja se encuentra en armonía.

# 1. El primer criterio se trata de que la relación fluya, que no sea difícil, es decir, que se sientan cómodos. La idea es que no se malgasten grandes cantidades de energía en emociones ni luchemos contra ellas. Cuando esto se da todo se desarrolla con naturalidad y no hay grandes tragedias, ni dramas, las cosas resultan fáciles y predomina el bienestar. Hay personas con las que todo es difícil y cuesta y otras con las que nos sentimos naturalmente bien. Esto no solo se da en las relaciones de pareja sino también con socios, amigos, familiares. Se trata de elegir a personas con quien acople el estilo afectivo. Nos daremos cuenta porque la pareja es nutritiva para ambos.

# 2. Que se trate de dos naturalezas no demasiado incompatibles. Es decir que la compresión del otro este dentro de nuestras capacidades. Para que exista complicidad debemos comprendernos. Las diferencias entre ambos siempre existirán pero si hay comprensión de ellas se pueden gestionar bien. Por ejemplo, si son de diferentes religiones, si nacieron y vivieron en diferentes culturas, etc. tendrán diferentes proyectos, códigos de lealtad y además que será clave gestionar de manera que los dos sientan a gusto. Este criterio se trata de comprender y respetar el mundo del otro y el propio.

#3. El tercero se trata de que sean verdaderos compañeros, es decir, ser amigos también. Las relaciones de amistad generalmente no se desgastan, la complicidad y el entendimiento mutuo priman en la relación. Es sentirse literalmente acompañados por el otro.

Tener confianza plena en el otro, que no sea necesario protegerse del ser amado. El temor y la desconfianza mutilan la pareja. Aquí la idea radica en que el otro nos inspire confianza y la convicción de que no nos van a dañar. Ahora confianza plena no significa ni negación, ni una actitud controladora sobre el otro. La sinceridad no se reclama, se siente o no. Es importante elegir una pareja en quien de entrada sintamos que es una buena persona, que quiere nuestro bien y que sea digna de nuestra confianza.

# 5. El deseo espontáneo de que el otro esté bien, por encima de nuestros miedos y carencias. Se trata de sentirnos plenos con el realización del otro. Este criterio es el menos egocéntrico, está orientado hacia el otro. Se trata de una actitud que procura el bienestar de la pareja. Y debe ser espontáneo, en el sentido de que se da o no se da. Así simplemente.

En la mayoría de las parejas no se cumplen todos los criterios pero por lo menos se deben cumplir dos o más para no pasarla realmente mal. Mientras más criterios se cumplan mayor plenitud, salud y bienestar se observara en la pareja.

Si te interesa saber un poco más sobre este tema, te invito a que veas la presentación de Joan Garriga sobre su libro "El buen amor en la pareja".

Por: Ana Mazzoni

Lic. En Psicologia (UDA). Matricula 1947. Especialista en Infertilidad y Reproducción Asistida (SAMER), Estrés-PsicoNeuroInmuno Endocrinología (Universidad Favaloro). -Especialista en Psicoterapia Individual y grupal (Aiglé- Universidad Maimónides).Tel: 261- 4240002