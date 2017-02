Gallardo dijo que es difícil que incorporen a un tercer refuerzo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, admitió hoy que considera "difícil" la posibilidad de sumar un tercer refuerzo tras los arribos de Carlos Auzqui y Ariel Rojas, y advirtió que tampoco va a "traer por traer" porque prefiere "potenciar" a los jugadores de su plantel.

"Viendo la escasez y lo difícil que se hace (incorporar), tampoco vamos a traer por traer. Prefiero tratar de potenciar a lo que tenemos y que los que están sientan que tienen que demostrar más para hacerse más competitivos. Si no va a ser necesario para el equipo, difícilmente se dé", afirmó el técnico "millonario".

En esa dirección, si bien dijo que no se refería directamente a la trunca operación por Walter Montoya, finalmente transferido de Rosario Central a Sevilla, afirmó: "Se hace difícil ir a buscar futbolistas en el medio local que se destaquen".

"Ya no es más como antes. No te los venden, no importa si pagan más que en el mercado extranjero. No entiendo lo de no vender porque 'te estoy alimentando'", manifestó en declaraciones a Radio La Red.

Además, el "Muñeco" dejó otros conceptos: Visita a Paraguay: "Mientras no haya fútbol en nuestro país puedo visitar otros países que me pueden dar una visión diferentes, pero no para ver a algíún futbolista en particular".

Gonzalo Martínez: "No soportaría que un jugador se esconda si no le salen las cosas y él no lo hace. Me gusta que asuma esa responsabilidad. Nosotros debemos darle las herramientas para que resuelva mejor".

Defensores centrales: "Con la presencia de Lollo va a haber una competencia buena, con cinco centrales para pelear por dos lugares".

Pelea de Insaurralde y Silva en Boca: "Suele pasar, no sé si llegar a las trompadas, pero sí hay roces. Que se cierren los entrenamientos tiene que ver con resguardar la privacidad de los futbolistas. Han pasado cosas mínimas y se le dio demasiada difusión. Uno a veces quiere tratar de prevenir esas situaciones y no exponerlos por cosas que para nosotros son insignificantes".

Torneo local: "Boca, sin Tevez, tiene plantel para seguir peleando el campeonato. Nosotros si queremos pelear el campeonato tenemos que ganar los primeros tres o cuatro partidos y ver si los de arriba, en este caso Boca, pierden alguno".