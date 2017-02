Escándalo en vivo: Andés Nara dejó a Carinara en Intrusos y la hizo llorar

Mientras algunos pasan el Día de los Enamorados rodeados de felicidad, Carinara atraviesa el San Valentín más amargo de su vida. Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, la dejó en vivo durante una entrevista que estaba brindando la cantante en Intrusos.

Se iban a casar en los próximos meses, pero todo se terminó abruptamente en Intrusos este martes.

Carinara estuvo como invitada al programa para hablar de su mala relación con Zaira y Wanda, hijas de su pareja, Andrés Nara. La presencia de la cantante disgustó al hombre, quien decidió llamar al ciclo y dejarla en vivo.

“Cari se mete en situaciones ajenas a ella. Mis amigos dicen que si dejo a Cari, me arreglaría con mis hijas‘”, dijo Andrés sobre la eterna pelea entre la cantante y las Nara.

“Ellas se metieron durante muchos años y yo exploté ahora. Vos no me vas a decir qué es lo que tengo que decir. Me duele de vos”, retrucó ella.

“Lo nuestro no tiene mucho sentido. Nuestra relación es muy delicada por las grandes peleas que tenemos“, manifestó, y agregó: “Nosotros solo nos llevamos bien en la cama”.

“En esta situación, ya no me interesa. Venimos muy mal. Hizo todos los deberes para tener este conflicto. Nunca cambió en los años que estamos”, tiró Nara, quien adjudicó el conflicto a los celos de ella. Y sumó: “No me gusta que hable de la abuela de las chicas”.

“Me estás dejando en un lugar horrible. No me podés dejar en vivo. Estás loco. Tendrías que haber esperado a que llegue a casa y hablar”, le dijo Carinara.

“Soy el hazme reír de todos. Es una humillación total”, agregó la morocha entre lágrimas.

El llanto de Cari Nara luego que Andrés la abandone en vivo Justo en el “Día de San Valentín”#FuerzaCari > https://t.co/lo85FH1Olk pic.twitter.com/GzTPb0BVuY — América TV (@AmericaTV) 14 de febrero de 2017

A pesar del llanto de la morocha, Andrés Nara se mantuvo firme en su postura, acusó a su ahora ex de buscar cámara y puso punto final a la relación.