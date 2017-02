Cinco películas para disfrutar la soltería

Llegó el Día de los enamorados pero no todos tienen un amor a su lado. Sin embargo, antes que deprimirse, hay que disfrutar la soltería . Si hoy querés quedarte encerrado en tu casa para evitar ver como todos van de la mano, desde Exitoina te dejamos 5 películas para sobrevivir al romanticismo.

Angustiada por su reciente divorcio, la escritora Frances compra una vieja propiedad en Toscana, Italia. Decidida a repararla por sus propios medios, sus desventuras hogareñas la llevan a formar inolvidables relaciones. Escrita y dirigida por Audrey Wells (Guinevere), Bajo el sol de Toscana es una sensible comedia romántica que gira en torno a una mujer quien, en plena crisis matrimonial, se resuelve a iniciar un emotivo viaje de autodescubrimiento. Protagonizada por Diane Lane (Infidelidad), nominada al Globo de Oro a mejor actriz, junto a Raoul Bova (Alien vs. depredador) y Sandra Oh (Cristina Yang en Grey’s Anatomy). El film es una adaptación de las memorias homónimas de Frances Mayes.