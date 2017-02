El 55% del escenario ya está montado en el Frank Romero Day

Los trabajos para dar forma a “Con el vino en la piel”, nombre de la Fiesta Nacional de la Vendimia, comenzaron hace varias semanas y avanzan sin inconvenientes. Se estima que el 24 de febrero ya estará todo el escenario montado para que los artistas comiencen con sus ensayos.

“Por ahora estamos trabajando muy bien, ordenados y sin percances. Las inclemencias climáticas no han sido problema para avanzar con las obras ya que arrancamos antes de lo que se hacía las ediciones anteriores para poder llegar tranquilos a las fechas establecidas”, dijo a El Sol, Daniel López, Jefe Técnico de la Secretaría de Cultura.

Refacciones e innovaciones

Si bien muchas obras de mantenimiento y refacción se iniciaron el año pasado, en esta edición se han implementado varias innovaciones.

“Hemos colocado 30 metros de cinta asfáltica en los dos ingresos al proscenio del teatro, ya que se necesita una mayor resistencia para el traslado de camiones de gran porte que acarrean la utilería de gran tamaño. Además, se colocó la base para una segunda pluma de grúa que se utilizará para efectos especiales y se suma a la construida el año pasado en uno de los laterales. Este año serán dos las plumas que funcionarán en ambos laterales del escenario”, dijo López.

Siguiendo con las innovaciones y con la necesidad de implementar nuevas tecnologías, también se ha realizado la ampliación del palco de Dirección artística: “La tecnología para los eventos va avanzando y, por ende, las mesas y consolas también van creciendo. Es mucho más el espacio que se necesita y, por ello, este año, ese sector será diferente. Permitirá que los técnicos trabajen con mayor comodidad".

Otras de las modificaciones previstas es la colocación de una rampa en el Palco Oficial. Al ser consultado si era por la participación de Gabriela Michetti, la actual vicepresidente de la Nación, López aseguró que “puede ser una de las funcionarias invitadas pero no necesariamente se ha hecho por ella, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca también tiene problemas motrices. Era un sector que no poseía rampa y este año se construyó. La misma tiene un soporte que permite que cuando no está en uso se puede lograr el escalonado de siempre”

Respecto a los Cerros, el funcionario refirió que desde hace tiempo se ha realizado un aterrazado y lo que se ha hecho es mantenerlo. “Se estima que entre 8 y 9 mil personas se instalan allí y estamos realizando tareas de desinfección, limpieza, se están colocando iluminación y también se instalarán sanitarios”, expresó López.

En cuanto a la posibiidad de que los cerros tengan protagonismo dentro de la Fiesta, López dijo que mucho no puede develar pero que sí tienen previsto realizar algo en ese espacio populoso.

Plazos

De acuerdo a lo referido por López, todo se está realizando de acuerdo a los plazos previstos. El 24 de febrero debería esta todo terminado, al menos el escenario, ya que el 26 comienzan los artistas con sus ensayos en el Fran Romero Day.

“Después tendremos unos días para realizar los ajustes necesarios sobre efectos sonoros y lumínicos. Pero por suerte vamos muy bien, el tiempo nos acompaña y eso nos ha facilitado mucho el avance. Son un poco más de 70 los operarios que están trabajando a diario para llegar con los tiempos pautados”, expresó López.