El mensaje de Jimena Barón a sus ex por San Valentín

Es el Día de los enamorados y Jimena Barón no está feliz. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un picante mensajes a sus ex.

Tras su tormentosa relación con el futbolista devenido a cantante, y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, la actriz de Quiero vivir a tu lado se refugió en los brazos del empresario Matías Tasin, pero el romance no prosperó. Luego, probó con el polista Martín Gándara, pero tampoco funcionó. También se rumoreó que habría tenido un touch and go con Juan Martín del Potro, pero la actriz siempre lo negó.

Tampoco debemos olvidar el acercamiento que tuvo Barón con Rohan Marley, hijo del icónico Bob Marley, aunque todo quedó en nada.

“Feliz día de los enamorados a todos los giles que me hicieron enamorar al pedo porque eso no era NADA parecido al amor”, escribió la intérprete junto a la imagen de un fuck you. Toda una declaración.