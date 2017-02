Reinas Reales: Fresia Gómez de Junín

Dicen que las fresias, son plantas que por su gran variedad, combinación de colores, sencillez en su cultivo e intenso perfume, deberían ser más populares de lo que son. Y, ciertamente, coincido, salvo que en esta oportunidad, este peculiar nombre no me remite a una flor sino a una mendocina de 22 años. ¿Su peculiaridad? Ni más ni menos que convertirse en Reina Nacional de la Vendimia. ¿Su nombre? Por supuesto, Fresia Gómez.

Invitada por Elsol.com.ar a participar de esta propuesta de “Reinas Reales”, la reina departamental de Junín llegó fiel a estas connotaciones que posee su nombre. Aunque al principio un tanto tímida, no tardó en soltarse ante la cámara y demostrar que además de poseer la corona de su departamento, también sabe divertirse, soltarse y dar a conocer quién es ella (sobre todo, ¡hasta animarse a cantar!)

“Quisieran que dentro de 10 años me recordaran, además de por mi nombre (risas), como una persona muy humilde que no se olvidó jamás de sus raíces”, no duda en comentarme apenas le pregunto sobre esa Fresia de acá a diez años.

“Además, si tuviera la suerte de ser Reina Nacional también quisiera que me recordaran como una verdadera reina vendimiadora, como eras las de antes, y que con ello se reflejaran mis raíces, mi niñez y mi presente, cosechando en la finca de mi familia”.

Identikit Real

Pero, ¿qué hay detrás de esta “Reina Real” que como toda mujer que vive sus 20 años a pleno?

Fresia Gómez te lo cuenta en un mini identikit real…

¿Fan de las Redes sociales? No mucho, por ahí algo de Facebook pero solo como solo como entretenimiento.

¿Fashionista o “me pongo lo que venga”?: Prefiero buscar y usar lo que me haga sentir más bien cómoda y no seguir tanto las tendencias de moda.

¿Cómo te autodefinís?: Tímida hasta que entro en confianza…¡después soy una pesada y me charlo todo!

La típica pero bueno, siempre gusta saber, ¿cuál es tu signo zodiacal?: Soy de Tauro, o sea, ¡de carácter!

Noche romántica o salida bolichera con amigos: Una noche romántica sin duda alguna con mi novio Javier.

Vino o un buen trago: Vino blanco.

¿Te interesa la política o mejor pasarla de largo?: Me interesa pero por ahí prefiero apelar al refrán que dice que de política, religión o fútbol es mejor no opinar…¡obvio, salvo que sea de River! (Risas)

¿Sos de leer libros?: Me encanta pero tengo un problemita y es que cada vez que empiezo uno quiero terminarlo el mismo día. ¡No puedo parar hasta que lo termino!

¿Alguno favorito?: “El mar y la serpiente” de Paula Bombara.

El deseo de Fresia más allá de la Vendimia: Recibirme y poder trabajar de lo que me gusta y lograr tener mi propia familia.

¡Conocé más de esta bella candidata en este makingoff real!