Jimena Barón no para de tirarle los perros a Maluma

Jimena Barón.

Es que el joven reggaetonero subió una foto a su cuenta de Instagram donde se lo ve posando sin remera y mostrando su brazo tatuado con la palabra “Magia“. Barón vio la foto y no se aguntó tirarle los perros. “Magia sería conseguir tu número de WhatsApp“, le escribió en los comentarios.

Lo cierto es la actriz esta sola y por eso no necesita contener sus emociones. Semanas atrás lo había hecho con el rapero canadiense Drake y ahora el mensaje fue dirigido al colombiano.

Incluso, tiempo atrás, uso al cantante para desmentir un romance: “¿Ahora me inventan un affaire nuevo? Justo ahora que lo tengo ahí a Maluma. No me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola, bebé“, tuiteó.

Además, para Navidad, la actriz fue directa con su pedido. “Mañana es noche buena. Si papá Noel recibió mi carta a las 12 voy a tener el WhatsApp de Maluma. Estoy re nerviosa”, tuiteó.

Mañana es noche buena. Si papá Noel recibió mi carta a las 12 voy a tener el WhatsApp de Maluma. Estoy re nerviosa. — Jimena Baron (@baronjimena) 23 de diciembre de 2016

Lo cierto es que desde que volvió a la soltería tras su segunda separación de Daniel Osvaldo y más allá de algunos affaires, como el que vivió con Juan Martín del Potro, Barón se mantiene soltera. ¿Conocerá a alguno de sus platónicos?