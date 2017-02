5 alimentos ideales para el cambio de estación

Ahora que se aproxima el otoño, es importante preparar el organismo para el cambio de estación. Los cambios de temperatura suelen atacar al sistema inmunológico y es cuando tendemos a ponernos enfermos. Por ello, es importante incluir alimentos que fortalezcan nuestras defensas y que tengan propiedades anti inflamatorias. Es recomendable tomar estos alimentos a lo largo del año para tener una salud óptima y ahora sobre todo para prevenir los constipados recurrentes en esta época del año.

En la medicina oriental, los alimentos son una fuente de medicina natural. En definitiva, estos alimentos son curativos y pueden ayudar a prevenir y combatir muchos problemas de salud.

Estos alimentos fortalecen el sistema inmune, mejoran la digestión, reducen la hinchazón y ayudan a combatir el estrés en el cuerpo.

Canela

La canela es muy rica en antioxidantes y propiedades anti inflamatorias. Es importante tomar alimentos anti inflamatorios para que el cuerpo pueda combatir infecciones y reparar daños ocasionados en los tejidos. También reduce el nivel de azúcar en sangre y tiene un efecto anti-diabético.

Cúrcuma

La cúrcuma es una de las especias más curativas de la medicina oriental. Se utiliza mucho en la cocina oriental, especialmente la India. Sus propiedades curativas se deben a su ingrediente activo, el curcumín. Cada vez hay más estudios científicos que demuestran los efectos anti cancerígenos que tiene. Tiene la capacidad de matar las células cancerígenas y evitar el crecimiento de nuevas células. También es un antioxidante potente y tiene propiedades anti inflamatorias. Por ello, se puede recurrir a la cúrcuma para aliviar los síntomas de ciertos dolores, como los de cabeza o menstruales.

Jengibre

El jengibre es otro alimento asiático con numerosos beneficios curativos. Mejora la digestión, reduce las nauseas, y fortalece el sistema inmunológico, ayudando a combatir los resfriados y gripes. Se puede combinar con la cúrcuma, en forma de té y para darle un toque más dulce, se le puede añadir canela.

Ajo

El ajo es un alimento básico utilizado en todo el mundo, especialmente en la cocina española. Sin embargo, quizás no seas consciente de lo sano que es para la salud. Sus propiedades antibacteriales y poder estimulante sobre el sistema inmunitario hacen que el ajo sea un buen preventivo para los resfriados.

Limón

Todos sabemos que la vitamina C es importante para un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Es especialmente importante tomar una buena dosis de vitamina C diaria en el cambio de estación, de verano a otoño. Cuando las temperaturas bajan y somos más propensos a ponernos enfermos. Por ello, es importante tomar alimentos ricos en vitamina C, como los limones, para fortalecer el sistema inmune y evitar resfriarse. Tomar agua tibia con limón por las mañanas es la manera ideal de empezar el día. También se puede añadir algunos de los otros alimentos mencionados, como la cúrcuma, canela y jengibre, para completar este cocktail de salud. De esta manera, empiezas el día fortaleciendo el sistema inmune y evitarás ponerte enfermo.

Como decía Hipócrates “que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”

Si incluyes estos alimentos a diario, te sentirás más sano y vital y notarás las defensas más altas para poder combatir las gripes habituales de esta temporada del año. En el caso de que sientas los primeros síntomas de un resfriado o de una gripe, toma una dosis más alta de estos alimentos y evitarás que empeoren.