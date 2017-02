"Por un mundo libre de hepatitis": Messi viaja a Egipto

Lionel Messi visitará este miércoles El Cairo para promocionar a una empresa que organiza viajes de pacientes que sufren hepatitis C a Egipto con el objetivo de recibir tratamiento para esa enfermedad.



El acto tendrá lugar el miércoles por la noche en un hotel a los pies de las pirámides de Guiza y no estará abierto a la prensa a petición del futbolista, según dijo a Efe una portavoz de la organización.



Messi es el "embajador" de la campaña "Por un mundo libre de hepatitis", al igual que el futbolista brasileño Daniel Alves, su excompañero en el Barcelona.



Esta campaña está impulsada por la empresa Prime Pharma, cuyo laboratorio Pharco fabrica el medicamento Sofobuvir en Egipto y también es responsable por organizar los viajes de pacientes extranjeros al país.



En Egipto es el país con una mayor incidencia de hepatitis C en el mundo, una de cada diez personas de entre 15 y 59 años está infectada de manera crónica por esta enfermedad, según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS).



El tratamiento de la hepatitis C es mucho más barato en Egipto que en otros países en virtud de un acuerdo firmado en 2014 con la farmacéutica estadounidense Gilead para vender sus nuevos medicamentos con un 99 % de descuento en el país.



El precio del tratamiento varía mucho entre países, en Estados Unidos ronda los 85.000 dólares, en España puede ascender a los 30.000 euros (31.800 dólares) y en Egipto, en torno a los 900 dólares.