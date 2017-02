En el sector metalúrgico advierten que peligran 14 mil puestos de trabajo

El sector metalúrgico, metalmecánico y electromecánico en Mendoza enfrenta una crisis que afecta tanto a empresarios como a trabajadores.

Por un lado, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) advirtieron que tanto las medidas del Gobierno como de las pymes no están frenando la caída de la actividad en el sector. A su vez, trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica realizan manifestaciones a nivel nacional, con adhesiones en Mendoza.

Según detalló el titular de Asinmet, Pedro Bizzotto, el problema "no pertenece a esta gestión en particular, sino que viene desde hace muchos años". Aún así, también indicó que no existen medidas claras para llegar a una solución.

"Todo va relacionado a la posibilidad de generar confiabilidad y que surjan inversiones que podamos captar con producción local", explicó Bizzotto. El empresario destacó que las principales obras que se realizarán en la provincia cuentan con escasa participación de empresas mendocinas.

Esta situación, explicó Bizzotto, produce la inestabilidad de los empleos en el sector, que en Mendoza son alrededor de 14 mil. Este panorama, sumado a los despidos ya existentes a nivel país, desataron una serie de protestas encabezadas por la UOM, que en la provincia se concretó con una marcha por el microcentro.

Luis Márquez, secretario general del gremio, aseguró que el reclamo es en contra del tope a las paritarias y la inestabilidad laboral. "Se habla de retiros voluntarios cuando en realidad son despidos encubiertos, esto está pasando en todo el país", expresó el sindicalista, quien añadió que diariamente reciben denuncias de trabajadores.

"Con la importación abierta, los mismos empresarios detallaron que a partir del segundo semestre de este año, si no consiguen negocios van a empezar a despedir", precisó Márquez.

A nivel nacional, desde la UOM también acordaron una movilización frente al Ministerio de Trabajo. "El sector metalmecánico fue el sector que más sufrió despidos", detalló Antonio Caló, secretario general de la agrupación.

El gremialista puntualizó que este sector ya tuvo "9 mil despidos y 15 mil suspendidos que tienen que volver en marzo" a sus puestos de trabajo y "no" saben "cuál va a ser su futuro".

Protesta en el nudo vial.

Desde Asinmet, Bizzotto explicó que se trata de un todo que afecta a la cadena en distintos puntos. "Hablamos de defender puestos de trabajo, para lo cual los empresarios necesitamos trabajo que hacer", expresó.

"No queremos tener que pagar despidos, pretendemos tener trabajo para poder pagar sueldos, pero si no logramos activarnos, indudablemente tenemos que pensar en la reducción de personal", añadió.

La oportunidad "esperanzadora" que se vislumbra en el sector pasa por la reactivación de la obra pública. De hecho, los incrementos en la actividad del rubro de la construcción podrían significar un aumento en otros sectores. "Es siempre lo que primero se mueve y después arrastra a los demás", señaló Bizzotto.