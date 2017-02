Michael Bublé de estreno con "I Believe in You"

El cantante y compositor canadiense Michael Bublé publicó el pasado mes de noviembre su último álbum de estudio "Nobody But Me".

Grabado entre Los Angeles y Vancouver, este nuevo álbum incluye nuevas canciones e interpretaciones de grandes clásicos como ‘My Baby Just Cares For Me’ o ‘The Very Thought of You’. El disco fue co-producido por el propio Bublé junto a Johan Carlsson (del equipo de producción de Max Martin / MXM Productions) y sus colaboradores habituales Alan Chang y Jason “Spicy G” Goldman.

Aunque se trataba de un álbum muy esperado, el artista tuvo que paralizar por completo la promoción del disco por una de las noticias más duras que pudo recibir: a su hijo Noah, de tres años, le habían diagnosticado cáncer. Ahora, meses después de ese anuncio, el artista ha declarado que su hijo ha estado evolucionando favorablemente durante su tratamiento y los médicos son optimistas sobre su futuro.

Por ese motivo, en un momento de mayor tranquilidad, el equipo de Bublé ha retomado la promoción del disco estrenando el videoclip del single "I Believe In You".

El clip fue creado por su amigo Dereh Hogh, un trabajo que personifica la positividad y la fuerza del bien.