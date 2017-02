Michetti, a favor de incorporar peronistas a Cambiemos

La vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a mostrarse a favor de incorporar dirigentes peronistas a la alianza Cambiemos y, en ese marco, destacó las "buenas relaciones" que el oficialismo mantiene con gobernadores de ese signo político como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros.

"Si tenemos personas valiosas que vienen de otros partidos, que quieren formar parte de una fuera electoral en conjunto con Cambiemos, a mí me parece que hay que abrir las puertas, porque nunca fuimos cerrados. Y siempre hemos tenido buenas relaciones con gente que vienen del peronismo, especialmente con algunos gobernadores como Urtubey, Schiaretti, (Gustavo) Bordet de Entre Ríos o (Sergio) Uñac de San Juan", expresó.

La vicepresidenta destacó que "la prioridad" es "el fortalecimiento de Cambiemos" y recordó que esa alianza lleva "menos de tres años trabajando juntos".



Por eso, dijo, "la idea es no cerrar la puerta a nadie, en tanto y en cuanto haya personas valiosas que vengan de la política o del sector privado que quieran apostar por el cambio del país".

"Si logramos ampliar nuestra base de representación con dirigentes de otros espacios, me parece que es absolutamente bienvenido para la ciudadanía, por lo tanto tenemos que estar abiertos. Si va a pasar o no, es otro cantar, pero me parece que tenemos que estar abiertos", añadió.

Por otro lado, se refirió a la situación de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de quien dijo que es ella la que debe decidir en qué distrito ser candidata.

"Estas cosas las tiene que decidir la persona. Es muy difícil que uno fuerce a una persona, que además tiene semejante nivel de convicción y carácter como Lilita. Vamos a tener que conciliar con lo que ella manifieste", aseguró.

Por último, aseguró que le da "pena" y que es "una tontería" que la alianza Cambiemos no se haya replicado en la Ciudad de Buenos Aires y lo adjudicó a "la falta de grandeza de algunos dirigentes", aunque evitó precisar nombres.