Silicon Valley se levanta contra Donald Trump

El sector de tecnología de Estados Unidos, un importante empleador de trabajadores extranjeros, respondió el al decreto del presidente Donald Trump sobre inmigración, el que algunos ejecutivos calificaron de inmoral y antiestadounidense.

La medida de Trump prohibe temporalmente a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana entrar a Estados Unidos, incluso si tienen visas válidas o permisos de residencia, una decisión que tomó por sorpresa a muchas empresas.

Las firmas tecnológicas con base en Estados Unidos suelen reclutar ingenieros y especialistas en países con buen nivel de educación superior para satisfacer su demanda de talento que no pueden suplir con los profesionales norteamericanos egresados de carreras técnicas y científicas.

El presidente ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, habló de una "semana triste" y añadió que "es tiempo de unir nuestros brazos para proteger los valores estadounidenses de libertad y oportunidad".

Tim Cook, el jefe de Apple, envió una carta a los empleados expresando que el decreto de Trump "no es una política que apoyemos" y prometió ayudar a los trabajadores que se vean afectados.

Aaron Levie, el expresivo fundador y presidente ejecutivo de la empresa de almacenamiento informático Box, dijo que "el decreto sobre inmigración es inmoral y contrario a nuestros valores". Por su parte, el fundador de la firma de automóviles eléctricos Tesla, Elon Musk, manifestó su preocupación en Twitter: "La prohibición general de entrada de ciudadanos de determinados países mayormente musulmanes no es el mejor camino para hacer frente a los desafíos del país. Muchas personas afectadas negativamente por esta política son grandes simpatizantes de Estados Unidos. Ellos nos han hecho bien y no mal, y no merecen ser rechazados".

Alphabet, la casa matriz de Google, llamó urgentemente de regreso a empleados en el extranjero y pidió a los que están en Estados Unidos y que puedan verse afectados por la prohibición que no salgan del país.En un correo electrónico al personal, el presidente ejecutivo, Sundar Pichai, dijo que más de 100 empleados de Google se veían afectados por el decreto, según un ejecutivo de la compañía.

El presidente legal de Microsoft, Brad Smith, dijo en una publicación en Linkedin que 76 empleados de la empresa eran ciudadanos de los siete países sobre los que pesa la prohibición.

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, dijo en una publicación en la red social que estaba "preocupado" por el decreto y expresó su apoyo a los inmigrantes.

En tanto que el fundador de la compañía de alojamiento Airbnb, Brian Chesky, difundió una lista a la cual pueden sumarse los suscriptores de su sitio para recibir refugiados.