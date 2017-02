Vendimia: artistas siguen reclamando y amenazan con "tomar medidas"

El 30 de enero los artistas responsables de la edición 2017 de la Fiesta Nacional de la Vendimia firmaron su contrato y al día siguiente comenzaron los ensayos. Sin embargo, desde las asociaciones siguen reclamando una mejora salarial.

“No queremos entorpecer Con el vino en la piel, por ello, los artistas siguen practicando pero esperamos en los próximos días sentarnos a conversar con autoridades de Cultura para arreglar el cachet”, aseguró a El Sol, Patricia Motos, titular de la Asociación Movimiento por la Danza.

El Gobierno ofreció un aumento de 17% con respecto al cachet del año pasado. Los artistas firmaron pero los reclamos siguen latentes.

En este sentido Motos comentó que el fin de semana acudieron a la Subsecretaría de Trabajo a firmar la disconformidad y sólo buscan que la remuneración sea la que los artistas pretenden.

“Esperamos sentarnos a conversar en unos días, de lo contrario comenzaremos a tomar medidas. No es nuestra intención arruinar la Fiesta pero necesitamos mejorar los sueldos”, dijo.

El lunes 30 de enero los artistas firmaron sus contratos para la Vendimia 2017.

Ante esto, Diego Gareca, Secretario de Cultura, fue contundente: “No hay nada más que charlar, los artistas firmaron el 30 de enero sus contratos y allí se cerró la negociación. Son 15.740 pesos lo que percibirán y ese es el número final que tenemos para ofrecer".

El año pasado, los artistas recibieron 13.453 pesos por su participación en el Acto Central y las tres repeticiones. Este año, si bien se eliminó una noche, cobrarán por cuatro jornadas.

“No estamos de acuerdo con lo ofrecido. El año pasado el incremento fue del 22.3% y el de esta edición es inferior”, dijo Motos asegurando asimismo que este año, los artistas apuntaban al 35% de aumento.

Pese a los reclamos, Gareca sentendió: “Si no estaban conformes con el cachet, se les dijo a los artistas que no firmaran y que en su lugar se pondría a los suplentes, algo que no ocurrió. Por eso que me sorprende que sigan insistiendo con un tema que para el Gobierno ya está cerrado”.

Hasta el momento los ensayos se desarrollan con normalidad en el Club Pacífico y la Nave Cultural. Los 1050 artistas realizan sus tareas diarias durante 4 horas y, por ahora, todo marcha como corresponde. Se verá en los próximos días si toman alguna medida de fuerza o no.

"Hasta el momento estamos en estado de asamblea, las mismas se realizan fuera del horario de ensayo porque es nuestra voluntad cumplir con nuestro trabajo", dijo Motos.

Venta de entradas, en marcha

Hace unos días se lanzó la reserva online de las entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia y, en cinco horas, se agotaron las del Acto Central. Los días de reserva continúan y, hasta el momento se han agotado sólo dos sectores de la Primera Repetición (Chardonay y Cabernet) el resto sigue habilitado así como también las reservas de entradas para la Segunda Repetición, donde se encuentran disposibles todos los sectores.

Los que deseen reservar su localidad podrán ingresar a www.cultura.mendoza.gov.ar

Entradas gratuitas para personas con discapacidad

Los interesados podrán inscribirse desde este martes a través del correo electrónico inclusionvendimia2017@gmail.com. Luego se les informará día y lugar para retirar la entrada. Para ello deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el Documento Nacional de Identidad.

Hay tiempo para realizar la solicitud hasta el próximo viernes inclusive. Para mayor información comunicarse a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, llamadon al teléfono 4242859, de 8 a 14.