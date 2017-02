14:56Hs. | 13/02/2017

Fútbol

Rojas pasó la revisión médica y firmará su contrato con River

"No es una revancha, es un nuevo desafío y no quiero ir más allá. Necesito integrarme y agarrar ritmo", dijo el ex mediocampista de Godoy Cruz sobre su retorno al club de Núñez.