¿Vicuña engañó a la “China” Suarez con Romina Malaespina?

Esta mañana en Los ángeles de la mañana se mostraron unos supuestos chats entre Benjamín Vicuña y una ex participante de Gran Hermano, Romina Malaspina.

En las conversaciones, que se habrían filtrado, puede verse como ella le pide consejos para trabajar en la televisión chilena y le agradece la ayuda que el actor le da.

“Te quiero agradecer por todos los consejos que me diste. Es increíble lo clara que la tenés. Me estás re ayudando”, se escucha. Sin embargo, Malaspina pregunta a Vicuña si en ese momento esta solo. “Mejor no hablar de ciertas cosas“, es lo que responde el chileno. Recordemos que él se encuentra en pareja con Eugenia “La China” Suárez desde hace más de un año.

Ya comenzada la polémica, Vicuña se comunicó con el programa aseguró que el chat era inventado. “Esa conversación es falsa. Nunca existió“, aseguró y pidió “una desmentida de la persona en cuestión, sino enviará la situación a su abogado por suplantación de identidad”. ¿Le creen?