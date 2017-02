Los docentes volvieron a las escuelas, mientras no hay acercamiento en las paritarias

Mientras los docentes regresaron este lunes a la actividad en los establecimientos educativos, la discusión por sus salarios sigue sin encontrar una salida.

"Las paritarias están en marcha, se está dialogando, se esté trabajando en comisiones técnicas, viendo posibilidades, cómo se acercan posiciones y discutiendo además viendo que la paritaria no sea solamente por un tema salarial sino que tenga la riqueza de que haya otros temas que mejoren el sistema y la condición laboral del docente", explicó el titular de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas.

En diálogo con LV10, y ante la consulta del malestar docente por la oferta salarial del gobierno, Correas aseguró que "en general cuando se está en dificultades y no se puede repartir lo que no se tiene eso produce malestar".

Con respecto al 17% de incremento que se vislumbra, el funcionario comentó que "se están buscando ciertos mecanismos que alivien situaciones que tienen que ver con esa posibilidad que hoy tiene la provincia y tiene que ver con lo que se paga por útiles, celadores por vestimentas y otras opciones que se estudian".

Paritaria nacional

Por otra parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, vaticinó un conflicto en todo el país si no se convoca la paritaria nacional.

En diálogo con Radio Cooperativa, Baradel dijo que, “el problema más grande es la paritaria nacional, porque si el Gobierno la convoca, las paritarias provinciales luego se van encauzando”.

“Hay una responsabilidad institucional por parte del gobierno nacional porque se trata de una ley que debe cumplir. No puede decir que ley cumple y cuál no, y si no la cumple habrá un conflicto a escala nacional,” advirtió.