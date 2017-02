“Después de las islas pensábamos atacar Chile”

El 1º de febrero murió Basilio Lami Dozo, jefe de la Fuerza Aérea durante la guerra de 1982. En la última entrevista que dio, en 2009 a diario Perfil, el brigadier general (R) acusó a la Armada de haber dejado “solos al Ejército y a la Fuerza Aérea” en medio de la guerra y resaltó que los marinos encararon el conflicto como si fuera un “ejercicio de la Escuela Superior de Guerra”.

A continuación, fragmentos de esa entrevista.

- Con la experiencia que tenía de la cuasi guerra con Chile en 1978, ¿por qué aceptó llevar adelante la recuperación de Malvinas?

- Ojalá supiera la respuesta. Traté por todos los medios de evitarla pero hubo un momento en que me tuve que decidir. No me pregunte por qué.

- Después del desembarco se comunicó con su colega chileno, ¿por qué?

- Le pedí que si llegaba a haber un conflicto por Malvinas no mandara medios ofensivos aéreos al sur porque íbamos a tener problemas y los iba a atacar con todo lo que tenía ahí. Lo hizo, se portó bastante bien, no así la Armada y Pinochet, que jugaron para Inglaterra. Para colmo, Galtieri dijo en un discurso: “Que saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora porque después les toca a ellos”.

- ¿Después iban a atacar a Chile?

- Exacto.

Basilio Lami Dozo.

- ¿Cuál de las tres fuerzas estaba mejor preparada?

- Ninguna. Lo único que tenía la Marina era Exocet, pero eran muy pocos. El Ejército nunca estuvo preparado para Malvinas y la Fuerza Aérea tampoco.

- Entonces, ¿por qué planearon un enfrentamiento con Inglaterra?

- Porque casi llegamos a un acuerdo diplomático antes del enfrentamiento con la propuesta de (el presidente del Perú, Fernando) Belaúnde Terry. Pero ese día hundieron el Belgrano y tiró todo abajo.

- Después de eso, ¿la Armada hizo retornar toda la flota al continente?

- La Armada no estuvo ni veinticuatro horas en la zona de combate. A Anaya lo puteé de arriba abajo, fue el enfrentamiento más grande que tuve con él. No les interesaba participar porque les tenían miedo a los submarinos atómicos. Le dije: “Siempre supieron que estaban los submarinos nucleares ahí, qué me venís ahora con ese problema”. Nunca más volvieron a la zona de combate. La flota de mar se fue a Puerto Belgrano y se quedó ahí. Si al crucero General Belgrano lo hubieran puesto en Puerto Argentino y lo hubieran dejado asentado en el fondo marino no se hubiera acercado ninguna de las fragatas inglesas, ya que sus cañones tenían mucho más alcance que los misiles en tierra.

- ¿Dejaron solos al Ejército y a la Fuerza Aérea?

- Sí, el Ejército estaba jugado a pleno y lo dejaron ahí.

- ¿Cómo se puede encarar una guerra en forma tan improvisada?

- Anaya me dijo: “Tengo bombas que están adaptadas para lanzarlas sobre las fragatas”. Se las solicitamos y jamás nos las dio. Para tirar el Exocet tuvimos que presionarlos al máximo.

- ¿Para qué plantear una guerra así?

- No lo sé. Creo que pensaron que era un ejercicio de la Escuela Superior de Guerra.

- ¿Hasta cuándo pensaba?

- Hasta la última bomba. Pero si los otros dos no continuaban, no.

- ¿Qué sintió cuando se enteró de que el general Mario Benjamín Menéndez había firmado la rendición?

- Una frustración tremenda. Fue una inmensa tristeza ver a mis pilotos desaparecer en un esfuerzo que no dio los resultados que queríamos.

- ¿Qué sintió cuando la Justicia lo condenó por su participación en Malvinas?

- Un desengaño tremendo. Me acordé del general Mitre, a quien enjuiciaron y condenaron a muerte por la guerra de la Triple Alianza. Son cosas totalmente diferentes, pero dije: “Bueno, me tocó”. El terrorismo de Estado.

Perfil

El brigadier general retirado Basilio Lami Dozo, quien integró la junta de la dictadura militar que gobernó el país entre 1981 y 1982, falleció el 1 de febrero a los 88 años tras una grave enfermedad.

Lami Dozo integró el triunvirato que entre 1981 y 1982 encabezó el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien ordenó el desembarco en las islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Esa Junta, que definió el declive de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, la completaba el almirante Jorge Isaac Anaya.

El militar fallecido estuvo en el banquillo de los acusados durante el juicio a las Juntas Militares que se hizo en 1985, acusado por el secuestro de 239 personas, pero resultó absuelto de culpas y cargos.

Fuente: Diario Perfil