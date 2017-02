El ex capitán argentino Diego Armando Maradona volvió a criticar al entrenador del seleccionado, Edgardo Bauza, por la reunión que mantuvo con el delantero del Inter de Italia Mauro Icardi, y aseguró que quiere verlo "diciéndole a (Lionel) Messi si quiere ir a comer" a la casa de ese futbolista.

"Para mí (Icardi) no existe. Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan. Yo quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi. O que Icardi vaya a comer a la casa de Messi, del 'Kun' (Agüero) o del jugador de la Selección que sea después de lo de 'Maxi' López", expresó.

Durante una entrevista publicada por el diario Clarín, el campeón del Mundo en México 1986 afirmó que no piensa "hablar más con Bauza", pese a que en su momento, había apoyado su designación al frente del seleccionado mayor.

Maradona también se refirió a la situación de los juveniles, y pese a la agónica clasificación al Mundial de Corea del Sur, cuestionó la designación de Claudio Úbeda al frente del seleccionado Sub 20.

"Yo hubiera puesto a (Gabriel) Batistuta de técnico de la Sub 20 como alguien representativo. Úbeda no me hizo nada ni tengo nada en contra de él. Pero me parece que le erraron feo cuando lo eligieron para ese cargo", aseguró.

Por último, avaló la decisión de Carlos Tevez de romper su contrato con Boca para ir a jugar a la Superliga de China porque "lo que hizo, lo haríamos todos".