Adele se equivocó en el homenaje a George Michael, volvió a empezar y fue ovacionada

Adele quería que su interpretación de “Fastlove” en homenaje a George Michael en la ceremonia de los Grammy fuera perfecta. Así que cuando no fue así, maldijo y volvió a empezar ante las cámaras, en vivo.

“Lo siento. No puedo arruinarle esto a él”, dijo al público en el teatro el domingo. “¿Podemos empezar de nuevo?”

La segunda interpretación fue perfecta y sentida, mientras imágenes del difunto cantante, quien murió el pasado Día de Navidad a los 53 años, se proyectaban en una pantalla al fondo del escenario.

Adele pareció estar al borde de las lágrimas hasta que terminó, y el público premió su actuación con una ovación de pie.

Más tarde, cuando ganó el premio a la canción del año por “Hello”, Adele se disculpó otra vez. “De verdad les pido perdón por haber dicho una grosería”, expresó. “Yo amo a George Michael, significa mucho para mí. Lamento si ofendí a alguien”.

Adele abrió la ceremonia de los Grammy sin inconvenientes, con una interpretación de su éxito “Hello”.

Pero el año pasado tuvo problemas de sonido cuando cantó en la ceremonia “All I Ask”. Un micrófono se había caído adentro del piano usado en el escenario y esto hizo que sonara desafinado.

Estrellas en Twitter expresaron su apoyo a la cantante. Bette Midler, entre otras, escribió: “Adele nos enseñó a todos una gran lección en este momento. ¿No está bien? ¡Comienza de nuevo y lúcete! Y lo hizo. Te quiero, chica”.

#Adele taught us a all a great lesson just now. If it’s not right? START OVER AND NAIL IT! And she did. Love you, girl. — Bette Midler (@BetteMidler) February 13, 2017

it's crazy we think we need to be perfect all the time but the best moment from tonight will be adele showing us its ok not to be perfect — christina perri (@christinaperri) 13 de febrero de 2017

Adele, what a badass. She cares so much. Who could be bummed about a singer singing live? All my respect. George Michael must be psyched. — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 13 de febrero de 2017