Asexualidad en Mendoza: aumentan las consultas entre los adolescentes

Tiene diecisiete años y una vez más se interroga frente al espejo. Esta vez, ha decidido callar las voces de sus amigos que lo tildan de "rarito" y la de sus padres que no entienden por qué, a su edad, no le interesan los chicos ni las chicas. Busca en Google y encuentra una definición para eso que le pasa: es asexual. Forma parte del 1% de la población, unas 70 millones de personas en todo el mundo que no experimenta atracción sexual.

"No es lo mismo que ser célibe, ni lo mismo que ser asexuado o antisexual. No implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo. Tampoco significa que no podamos sentir excitación, enamorarnos, tener pasiones o sentir deseo", explicó a El Sol Darko, que hoy, con 19 años, es uno de los fundadores del colectivo de Asexuales de Mendoza creado en el 2016.

Como tal, la asexualidad no es considerada una orientación sexual equiparable a la homosexualidad, la bisexualidad o la heterosexualidad. Es por esto que este grupo de mendocinos se suman al reclamo mundial para que se reconozca como la cuarta orientación.

Entre los objetivos de su activismo está brindar información sobre una temática poco conocida. "En el secundario no me había definido porque no tenía las herramientas necesarias para decir: me pasa esto o soy esto. En mi casa estaba la voluntad pero faltaba información y en la escuela tampoco me brindaron esta posibilidad. Por eso reclamamos que se cumpla la ley de educación sexual integral", agregó Darko.

La presión por definirse

​En una sociedad hipersexualizada, en donde los adolescentes buscan construir su personalidad y relacionarse con su entorno, también, a partir de su orientación sexual, para los especialistas autoetiquetarse como gay, lesbiana, bisexual o asexual, en este etapa de experimentación puede ser apresurado.

El sexólogo Miguel Palmieri indicó que desde que se instaló el tema en los medios las consultas de los padres y jóvenes han aumentado.

"Hoy en día, estamos observando que los chicos necesitan catalogarse, ya no son las etiquetas del Facebook si no las etiquetas de pertenezco a tal o cual grupo. Los padres, a veces, se horrorizan con el tema de bisexualidad. Pero en realidad, sus hijos están bi experiementando. Es importante orientarse".

En este sentido, el médico aclaró que: "Hay todo un movimiento de personas que van en contra todo lo que es la sensación de que si no sos sexual no existís. Hay que reivindicar este colectivo en este sentido. Nunca hay que forzar a alguien en el tema de la sexualidad, ni para más ni para menos".

"El único tema es que la gente tiene que tener cuidado de catalogarse apresuradamente como asexual porque en realidad puede llegar a tener un trastorno de personalidad, un trastorno transitorio del deseo o un trastorno físico, hormonal o psicológico que en realidad haga que tenga bajo deseo", expresó el médico.

La vida sin sexo

Uno de los pioneros en estudiar la temática fue Alfred Kinsey que en su famosa escala estableció los siete diferentes grados de comportamientos sexuales, cuando tradicionalmente se consideraban sólo tres. Definió como "X" a aquellas personas que sentían nula atracción hacia hombres y mujeres.

Es en honor a él que se representan a través de la bandera asexual: consiste en cuatro franjas horizontales, con la banda negra representando la asexualidad, con la franja gris representando la gris-asexualidad y la demisexualidad, la franja blanca representando la sexualidad y la lila: comunidad.

Desde la Asexuality Visibility and Education Network (AVEN) diferencian constantemente que los asexuales sí pueden experimentar atracción romántica y ésta puede ser dirigida hacia uno o ambos géneros. Otras atracciones son la sensual o sensorial, la estética e intelectual.

"Yo experimento atracción sensual que son ganas de abrazar, besar o recibir un masaje. Esto no implica una connotación sexual. Pero, hay que aclarar también que hay chicos que mantienen relaciones para satisfacer sus necesidades o las de su pareja. O para procrear", dijo Darko.

Y agregó: "Desde el Colectivo buscamos concientizar a la gente sobre los aspectos fundamentales de nuestra orientación. Buscamos que no haya discriminación y que los jóvenes dejen de sufrir bullying simplemente por tener una orientación sexual diferente".