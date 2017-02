Armando Pérez anticipó que pedirá explicaciones por las escuchas

El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, anticipó hoy que le pedirá "explicaciones" a Fernando Mitjans, titular del Tribunal de Disciplina, por las polémicas escuchas junto a Daniel Angelici, y aseguró que ve "bastante difícil" que las Sociedades Anónimas desembarquen en los clubes de fútbol.

Por otra parte, Pérez respaldó la elección de Claudio Ubeda al frente del seleccionado argentino Sub-20 y afirmó que fue él el que decidió que el ex futbolista de Racing Club se haga cargo de esa divisional juvenil.

"Era una practica normal de los presidentes de los clubes, que desconfiaban hasta de la lluvia que caída en la cancha. No es bueno, no se tiene que hacer, pero era una practica. Ahora, la contestación se un señor que tiene que impartir justicia, es otro tema. A Mitjans se le pedirá explicaciones, hay cosas que tendrá que considerar porque estuvo fuera de lugar", expresó el directivo por Radio 10.



Y agregó: Un Tribunal de Disciplina no puede ser nombrado por los dirigentes para no tener una convivencia ni compromisos con nadie".

Días atrás, un canal de cable filtró una comunicación telefónica entre Angelici y Mitjans, en la que el presidente de Boca y el miembro del Tribunal acordaban bajarle la pena a jugadores "Xeneizes" para que puedan disputar aquél encuentro con Vélez Sarsfield de 2015 por un lugar en la Copa Libertadores.

Otro tema importante durante su gestión en la Comisión Normalizadora fue la elección del entrenador del seleccionado Sub-20, que acaba de clasificarse angustiosamente al Mundial de Corea del Sur.

"Quiero ser claro, nadie tuvo injerencia, lo hice yo. Ubeda estaba en un equipo que había presentado las carpetas", argumentó.

Pérez además fue consultado sobre la actualidad del fútbol argentino y los pasos que deben cumplir los dirigentes para llegar a la elección del nuevo presidente.

"En las últimas reuniones que tuvieron los clubes de Primera con el ascenso hubo acuerdo en algunas fechas y la intención es que empiece el fútbol. No lo podemos poner como una causa nacional porque es un juego, pero si es importante para todos", señaló.

Y continuó: "Estamos intentando hacer lo mejor posible, la problemática es el dinero y es la salida que tienen los clubes. Hoy la alternativa es rescindir con el Gobierno el contrato de Fútbol para Todos y poder hacer uno nuevo con los oferentes que el 20 presentarán el sobre".

Pérez consideró que durante este tiempo que está en la Normalizadora "se confundieron las cosas" porque "FIFA marca el camino y el funcionamiento", después del "desastre muy grande" que vivió la AFA.

"Nos debemos a esa asociación y tenemos que aprobar y votar con el nuevo Estatuto. A partir de ahí se formará una nueva situación con los asambleístas. Lo que se tiene que tener en claro es que lo que intentamos con el viejo Estatuto no funcionó", recordando la polémica elección del empate 38-38.

Por último, Pérez fue consultado sobre la chance de que las Sociedades Anónimas desembarquen en los clubes.

"Creo que va a ser bastante difícil que ingresen porque los clubes tienen una identificación muy grande en los socios. Ahora, hay clubes que viven una problemática, pero no sé si esa es la solución. No me parece que tengas posibilidades en la mayoría de los clubes", sostuvo.