Cuestionan ingresos en la declaración jurada que actualizó Kerchner

El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, es el único de los funcionarios de primera línea del gobernador Alfredo Cornejo que actualizó su declaración jurada y presentó nuevamente los números de su patrimonio en la Fiscalía de Estado.

Más allá del cumplimiento de Kerchner, desde la oposición cuestionan los otros dos ingresos que percibe por parte del Estado además de su salario de ministro.

Otro de los que actualizó su declaración de patrimonio es el contador general de la provincia, José Caviggia.

Declaración Jurada

La declaración jurada de Kerchner muestra que como ministro percibe una remuneración de $60.446,99, además cobra $20.000 de gastos de representación por ser el titular del Consejo Federal de Impuestos (CFI) y $35.187,37 más en el mismo concepto pero por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF).

El planteo desde la oposición es que percibir las tres remuneraciones “no es ético”.

“Lo que hace en los consejos está dentro de sus obligaciones. Así como Vaquié (Enrique) donó su sueldo de YPF, Kerchner debería hacer algo similar”, indicó la titular del bloque del Senado, la justicialista Patricia Fadel.

En torno a esta discusión que se da por los sueldos que cobran los funcionarios, el diputado camporista Lucas Ilardo presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo comunique si hay funcionarios que perciben doble ingreso o salario “por participar en organismos federales o de jurisdicción nacional además de su función en el Gobierno de Mendoza". Con esto el legislador busca la opción de donar las contribuciones al Estado.

Ver también: Quieren saber si hay funcionarios del gobierno provincial que cobran doble sueldo

La semana anterior se aprobó un proyecto para que el ministro de Infraestructura, Economía y Energía, Enrique Vaquié, pueda donar sus honorarios como miembro del directorio de YPF a la Dirección General de Escuelas. “No es caridad ni altruismo, es lo que debo hacer”, escribió en las redes sociales el ministro.

"Vaquié sienta un precedente y decide donar el sueldo. Si un ministro como él hace eso, imagino que hay una línea política", manifestó Ilardo.

En torno a esta situación, el ministro de Hacienda explicó que tiene funciones y responsabilidades tanto en el CFI como en el CFRF. "Voy a hacer trabajos más allá de mi tarea como ministro", explicó. "Los gastos son porque no tengo la misma obligación que los demás ministros, es una carga de trabajo mayor", sostuvo.

El funcionario de Cornejo explicó que por sus funciones en los consejos no cobra sueldo sino que se le pagan los gastos de representación, dinero que utiliza para comprar los pasajes para viajar a las reuniones.

¿Qué dice la Constitución provincial?

"Art. 13º - Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles".

Especialistas consultados señalaron que no se estaría violando este artículo ya que esos ingresos no representan un salario, sino un "reconocimiento de gastos y no una remuneración por un trabajo". Para que se tome como una función pública rentada debería tener un contrato o bien otro empleo público rentado.

Los datos de la declaración jurada

En general Kerchner sigue teniendo el mismo patrimonio que al inicio de la gestión. Declaró nuevamente el 30% de una casa por un valor de $4.200.000 y ya no percibe remuneración por actividades independientes, aunque si los gastos de representación que le cuestionan desde la oposición.

Un dato llamativo es que según su declaración ganaba más en 2016 que este año. El sueldo del año pasado era de $63.845.89 y ahora es de $60.446,99. Sin embargo desde el ministro aclaró que esa diferencia es porque en un primer momento declaró el bruto y ahora el neto.

Su esposa, Silvana Bagiotti, que renunció a su cargo en el Ministerio de Turismo de la Nación, tuvo un cambio en la declaración de los bienes muebles. En 2016 tenía un Renault Fluence de $310.000 y una Duster de $235.000, mientras que este año declaró el Fluence a un valor actualizado de $350.000 y ya no figura la Duster, sino que adquirió un Nissan March por $257.000. Por sus actividades independientes esta vez no declaró los montos.

El año pasado las declaraciones juradas estuvieron en el ojo de la tormenta por los irrisorios montos declarados por los funcionarios como el auto de $1 del ministro de Seguridad, Gianni Venier, o la casa de la vicegobernadora, Laura Montero, valuada en apenas 70 centavos.

Es por eso que desde el 2016 la compañera de Cornejo impulsa el tratamiento de la Ley de Ética Pública y según expresó, espera que tenga tratamiento esta semana. Sin embargo desde la oposición señalaron que son los mismos radicales los que la vienen demorando.

La nueva norma, en caso de sancionarse como está, traerá controversia ya que le quita funciones a la Fiscalía de Estado, porque la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pasaría a ser autónoma quedando en el ámbito legislativo, de manera que el control y publicación de las declaraciones juradas ya no estaría en manos del fiscal de Estado, Fernando Simón.

Actualmente está vigente el decreto N° 1789/15 del ex gobernador Francisco Pérez, que establece que los funcionarios están obligados a presentar su declaración jurada al inicio y al final de la gestión. Sin embargo la Resolución 218 de diciembre del año pasado establece las condiciones para quienes deben actualizar sus ingresos.

“Aquellos funcionarios nombrados por la nueva gestión -que presentaron la declaración jurada de inicio-, y que no estén inscriptos en el régimen de impuesto a las ganancias y/o bienes personales, quedan facultados a no presentar nuevamente el formulario. Esto siempre que no hayan registrado modificaciones en su situación patrimonial al corriente año. Si así fuere, deberán presentar el formulario actualizado”, señala la resolución de la Fiscalía de Estado.

Este medio intentó comunicarse con el ministro de Hacienda para conocer su postura, sin embargo el ministro no accedió a responder.