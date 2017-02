Foto: la China Suárez mostró su "peor cara" en Instagram

Eugenia Suárez (24), más conocida como la "China", ofreció en las redes sociales algunas pistas de sus rutinas de belleza. Después de mostrarse hace un tiempo en plena sesión de electródos, ahora reveló otro de sus secretos.

"Do not disturb (No molestar)", escribió la joven actriz en su cuenta personal de Instagram junto a una postal en blanco y negro en la que se la ve sentada en un sillón, relajada y con una toalla en la cabeza, con la cara cubierta por una mascarilla de barro.