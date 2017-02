Coki Ramírez, en contra del Tetazo: “Me dio como muy violento”

La cantante cordobesa, Coki Ramírez, se pronunció en contra del llamado “Tetazo”, la movilización que se realizó el pasado martes en el Obelisco contra el machismo y en reclamo de “la soberanía de los cuerpos”. “Las mujeres somos sagradas”, consideró.

Sobre la movilización, que congregó a cientos de mujeres, la cantante opinó: “No comparto yo, lo último que se me ocurriría en mi vida, sería salir en tetas por la vida, reclamando algo, creo que hay formas o cosas que se pueden plantear desde otro lugar”. “O simplemente abrirse, y decidir que encontrarás el lugar en otro lado”, sostuvo.

Y agregó: “Además hubo violencia y chicas que se pusieron muy eufóricas. A mi me dio como muy violento, ver tanta teta junta al cohete, porque las mujeres somos sagradas, hay que respetar ciertas reglas que existen”, insistió en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La voz de la cantante se suma a las críticas realizadas por María Martha Serra Lima y Antonio Birabent, quienes se mostraron en contra de la movilización.

Por otro lado, criticó a los Premios Carlos: “Es una pena que no nos tengan en cuenta a los artistas locales”. Aclaró enseguida que “no me molesté y para mi no tiene importancia”. “Pero es una pena que no nos tengan en cuenta a los artistas locales”, enfatizó. A la vez que comparó que “a mi mucha gente en la vida me dijo que nunca iba a llegar y que no podía y sin embargo me siento exitosa”.

Por último habló de su show, “Coki Íntima”, que realiza en “Luisa Bar”, el teatro parte del complejo del Casino de Carlos Paz. “Cuento casi un Stand Up con canciones, me paseo por las mesas cantando, la gente me toca, ve que soy de carne y hueso, escucha mis anécdotas de vida, lo que me pasó en el día, es algo hermoso”, cerró.