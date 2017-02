La mayoría de los consumidores gastarán $450 para celebrar San Valentín

Los consumidores argentinos planean tener un gasto promedio de 450 pesos en algún regalo o actividades en conjunto para celebrar el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Si bien la expectativa de los comercios mendocinos es positiva, se espera que sólo aumente el consumo de productos pequeños.

La consultora Focus Market, a través de una encuesta realizada en todo el país a 2.536 personas, la consultora, verificó que el 22% de los encuestados prefiere compartir experiencias como ir a un spá o pasar un día de campo.

El 14% de las personas indicaron al ser consultadas que optarán por desayunos y cenas a domicilio para conmemorar la fecha; otro 14% eligió ir a un restaurante; 10% sostuvo que prefiere pasar el día en un hotel; el 8% comprará un perfume; otro 8% se inclinarán por bombones o golosinas; el 6% quiere flores o plantas; otro 6% indumentaria, lencería y ropa interior; el 5% por joyería, relojería; el 4% por marroquinería; 2% regalería y 1% bijouteri.

Respecto de los gastos, el promedio estimado es de $450, pero si se desgrana por porcentajes de encuestados, el 25% dijo que gastará hasta $500; el 22% hasta $1000; el 20% hasta $300; el 13% hasta $1.500; el 12% hasta $800 y el 8% más de $2.000.

Desde 2011, el gasto para el Día de San Valentín se triplicó en relación a la cantidad de personas que lo festeja.

En Mendoza, el titular de la Federación Económica de Mendoza, Adolfo Trípodi, indicó que si bien las expectativas son positivas, la tendencia de las últimas fiestas comerciales muestra que el consumo no es tan alto como lo esperado.

"Nos pasó con el fin de año, aunque la temporada escolar sí ayudó un poco. Esta fecha no es como el Día de la Madre, no lo festejan todos. La gente opta además por algo pequeño, no productos muy caros", detalló.

La consultora hizo un relevamiento de costos de productos y experiencias clásicas para el festejo y estableció que una docena de flores como rosas rojas largas de 60 centímetros salen $400; una caja de bombones de 18 unidades cuestan desde $200; y experiencias como una cena erótica para dos personas con comida afrodisíaca y show $1.200.

Una cena en un hotel o restaurante para la ocasión con vino puede valer desde $450; un pernocte en un hotel más un spa puede salir desde $1.100 y un día de estancia con desayuno y almuerzo cuesta desde $600.