Intentó matarla, le dieron 10 años y ella estalló en furia

Cuando escuchó que su marido era condenado a 10 años de prisión por haberla atacado a puñaladas, estalló en ira. Tuvieron que agarrarla entre tres policías para que dejara de gritar en los pasillos de Tribunales de Tucumán, después de haber destrozado los vidrios de una ventana.



El tribunal de la Sala III condenó a un hombre a 10 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por su relación de pareja conviviente y por la condición de mujer de la víctima, mediando violencia de género, en concurso ideal. Se trata de la pena mínima que establece el Código Penal para ese delito, tal como lo solicitó en su alegato la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo, quien no tuvo otra alternativa ante la insistencia de la víctima de retirar la acusación, según publica el diario La Gaceta.



El caso se originó el 25 de febrero de 2015, cuando el hombre fue a buscar a la mujer a donde esta trabajaba como niñera. Según declaró en aquel momento la víctima, tres semanas antes, había decidido ponerle punto final a una relación de 25 años con el imputado. Pero el hombre continuó hostigándola por teléfono hasta que esa tarde se presentó en su lugar de trabajo. Cuando ella salió, el hombre comenzó a perseguirla y a preguntarle de manera insistente por qué no regresaba a la casa.



“La víctima le respondió que la única forma en que podría deshacerse de él era muerta y en ese momento el hombre sacó un cuchillo y empezó a propinarle puñaladas hasta que cayó al piso”, según consta en la investigación realizada por el fiscal de Instrucción Diego López Ávila.



Tras ese ataque, la víctima ingresó a terapia intensiva, donde estuvo internada en grave estado, ya que tenía perforaciones en los intestinos. Sin embargo, al día siguiente de haber recibido el alta médica se presentó en la Fiscalía IV° para comunicar su deseo de levantar la denuncia. La víctima argumentó que sus hijos amenazaron con correrla de la casa si no lograba que su padre recupere la libertad y que no tenía a dónde ir.



Hace dos días, cuando el juicio finalizó con la lectura de una sentencia condenatoria, la mujer desató su furia contra los jueces, quienes ordenaron extender la prisión preventiva del imputado por seis meses más para evitar de esa manera que recupere la libertad antes de que el fallo quede firme.



Según detalla el diario tucumano, la fémina comenzó a dar alaridos en los pasillos de Tribunales y a lanzar insultos contra los camaristas. Además, golpeó una ventana con tanta violencia que los vidrios cayeron a pedazos. Tuvieron que intervenir tres policías para sujetarla hasta que recuperó la compostura.