Piden justicia por una nena que fue drogada, violada y se suicidó

El hecho ocurrió en noviembre del año pasado, pero ahora la familia se animó a contar el caso para exigir justicia. Según dijo la mamá, Jaqueline Quevedo, en declaraciones a la prensa, Luz no estaba acostumbrada a salir, tampoco le permitía mucho porque todavía era chica.

El 11 de noviembre recibió un mensaje de su hija que decía que se iba a ir a la casa una amiga a la tarde y volvía alrededor de las 19. Jaqueline conocía a las amigas que le había nombrado en el mensaje, por eso no se preocupó. Llegaron las 19, las 20, las 22. A las diez de la noche salieron a buscarla porque no podían localizarla.



Pasaron así toda la noche. En plena madrugada, la mujer intentó hacer la denuncia al Precinto 6 donde le dijeron: "No es grave, no estamos ante un secuestro". Ella no quería seguir perdiendo el tiempo y continuó con su búsqueda. A las 8 de la mañana Luz apareció en el portón de la casa, drogada, con la mirada perdida, llena de moretones.

Según cuenta el sitio Minutouno.com, la madre la llevó al hospital de Niños para que le hicieran un examen ginecológico, pero en la institución se negaron a hacer ese estudio porque, argumentaron, primero tendría que haber hecho la denuncia.



Pidió entonces que le hicieran un lavaje de estómago, pero tampoco se lo hicieron porque consideraron que ya había pasado mucho tiempo. Jaqueline contó que ni siquiera le tomaron la presión, aunque Luz apenas podía mantenerse en pie. La joven lloraba y quería volver a su casa.



Una vez en su hogar, Luz confesó lo que había ocurrido. El abusador había sido un joven de 17 años: "Yo no quería, no podía moverme, no quería hacer nada...", le dijo la nena.



Esa mismo día, mientras su mamá se había ido a buscar a su hermanito al colegio, Luz decidió suicidarse. Cuando la mujer regresó, la encontró ahorcada con la corbata de la escuela.