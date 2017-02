Reinas reales: Josefina Crespi de Tupungato

Josefina se describe como una chica que le huye a la formalidad y eso se nota. “¡Todos me piden que sea más protocolar y yo no puedo, no me sale!”, cuenta mientras se ríe a carcajadas.

Es una cantante en preparación, con una voz muy dulce y seguidora de Il Divo, durante la grabación se animó a interpretar algunas canciones y confesó que le gusta cantar Adele en la ducha.

Así es Jose, auténtica, divertida y talentosa.

Te invitamos a que conozcas a la reina de Tupungato como nunca la vista antes.

Josefina Crespi tiene 20 años, mide 1,70 mts, y cursa tercer año de la Licenciatura en Turismo 3º año.