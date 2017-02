Soledad Silveyra se queda afuera del jurado del Bailando

La decisión se habría tomado en diciembre, aunque nadie se lo comunicó. Sin embargo, Soledad Silveyra intuyó que su continuidad en ShowMatch estaba en peligro, y dijo que nadie de Ideas del Sur la había llamado. Y finalmente hoy, en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito confirmó que Solita perdió su silla en el Bailando.

La actriz había anticipado algo un una entrevista radial en el programa Cosas que Pasan. “Tal vez no soy una gran productora de peleas. Ese no es un lugar que me genere demasiado placer“, esbozó, y dijo que tiene ganas de volver a la actuación.

De Brito, que continuará como jurado, confirmó la salida de Solita del ciclo que conduce Marcelo Tinelli. “Es decisión de la producción que ella no esté y que haya cambios en el jurado… Ya hay una lista de gente esperando para ir“, contó.

Por otro lado, se especula con que la próxima versión del programa tenga 15 parejas, y esté dividido en Bailando 1 y Bailando 2. La fecha para salir al aire sería el 15 de mayo.

