El presente de Luis Miguel: con sobrepeso, drogas y una demanda millonaria

La proyectada gira entre Alejandro Fernández y Luis Miguel iba a ser la sensación de 2016, pero terminó en los tribunales y se convirtió en una feroz y millonaria disputa entre dos de las figuras más cotizadas de la música mexicana.

"Alejandro Fernández y Luis Miguel, en pie de guerra", tituló en portada la edición mexicana más reciente de la revista española Hola.

El representante de Fernández presentó a fines de enero una querella contra Luis Miguel, y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México citó a este último a declarar el pasado 25 de enero.

Fuentes de la fiscalía señalaron que el intérprete de "La incondicional" recibió casi cinco millones de dólares de Fernández para organizar el tour, negociado el año pasado pero frustrado porque ninguno de los dos pudo ponerse de acuerdo en las fechas y lugares para realizarlo. Ahora, reclama su reintegro.

Luis Miguel y su abogado fueron llamados a comparecer ante el ministerio público en la ciudad de México, pero ninguno asistió con el pretexto de que el domicilio donde se les envió el citatorio era incorrecto, por lo que sólo estuvo presente el representante legal de Fernández.

El citatorio estaba dirigido a Luis Miguel Gallego Basteri, el nombre real de Luis Miguel, que enfrenta actualmente una seria crisis financiera y cuya imagen se encuentra por el suelo tras la cancelación, en meses pasados, de varios conciertos debido a un problema en el oído.

La fiscalía señaló que emitirá al menos otros dos citatorios, que si son desatendidos, obligarán a girar una orden de detención en su contra.

Hasta donde se sabe, Luis Miguel divide su tiempo entre sus mansiones de Miami y Los Ángeles, e incluso en las revistas del corazón se suele ventilar que ve poco a los dos niños que procreó con la actriz Aracely Arámbula, una popular protagonista de teledramas y obras musicales.

El año pasado, en una entrevista con un periódico local, Arámbula dijo que ella nunca les habla mal de su padre, pero los niños —Daniel y Miguel— "poco a poco han dejado de verlo como una figura paterna".

"Jamás les he hablado mal de su papá, pero conforme pasa el tiempo y él no los busca, creo que ellos ya no lo ven como un padre, porque eso se da con la convivencia diaria", afirmó.

"Él es un padre ausente. Ojalá que si algún día quiere recuperar el tiempo perdido, no sea demasiado tarde. La imagen paterna mis hijos la ven en mi hermano Leo y en mi papá, que es con quienes ellos han convivido desde que nacieron", afirmó.

Luis Miguel enfrenta aprietos económicos y se sabe que puso a la venta su yate de tres millones de dólares, que compró en 2007, con el que se solía pasear con bellas mujeres y hacer fiestas desenfrenadas que fueron la delicia de las revistas de chismes.

"Es triste, porque era una de sus grandes pasiones y distracciones. Fue su juguete favorito", dijo hace poco la revista TV Notas. "Luego de una gira exitosa, siempre terminaba viajando en su yate, paseando en él a sus mujeres, a su hermano y a su hija Michelle, pero eso ya quedó en el pasado", afirmó.

Con problemas de sobrepeso y afectado por sus excesos de alcohol, drogas y mujeres y "sumergido en la depresión y en la ruina", según algunos medios de prensa, en octubre pasado circularon noticias de que estaba "de vuelta en los estudios de grabación alistando su regreso musical".