El video de Michael Bublé tras la recuperación de Noah

Lo peor ya pasó. Y así lo hicieron saber Michael Bublé y Luisana Lopilato cuando comunicaron la mejoría en la salud de su hijo Noah, que tenía cáncer. Mientras duró el proceso, ambos dejaron de lado sus carreras artísticas, pero con la buena noticia médica, llegó el momento del regreso.

Y el que dio el puntapié inicial fue el cantante, que acaba de estrenar su nuevo videoclip, I Believe In You. El tema pertenece a Nobody but Me, el disco que lanzó en octubre, y que no promocionó para dedicarse al cuidado de su hijo.

El video fue dirigido por Derek Hough, y cuenta la historia de una nena y un nene que se enamoran en la niñez, y permanecen juntos hasta que son viejitos. De esta manera, el artista canadiense retoma su carrera con una hermosa y emotiva canción.

Mirá el video

