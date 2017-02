Durante el último año y medio se han producido modificaciones importantes en el Poder Judicial de Mendoza. No sólo hubo algún recambio en el máximo tribunal sino que, después de décadas, se fue Rodolfo González de la Procuración de la Corte y lo remplazó Alejandro Gullé, hombre de máxima confianza de Alfredo Cornejo que venía de una cámara del Crimen, con la misión de mejorar sustancialmente el sistema de investigación penal.

Por ahora no se vieron cambios de fondo. Únicamente hubo modificaciones en los nombres de las fiscalías, en traslados y en el armado de oficinas especiales. Pero los resultados no aparecen. Y no solamente eso: quienes deben controlar el funcionamiento de los fiscales continúan en sus lugares con los vicios acumulados desde hace años. La relación de fiscales y ayudantes fiscales con sus superiores continúa, de algún modo, siendo clientelar. Y ese es el desafío que enfrenta Gullé: darle a Mendoza un staff de fiscales cuyo único objetivo sea buscar justicia, independientemente de los nombres de las víctimas y de los acusados.