Escuchá lo nuevo de Katy Perry

Para "Chained To The Rhythm", Katy Perry ha contado con la colaboración de Skip Marley, nieto del legendario Bob Marley, y lejos de lo que algunos podrían presuponer, parece tratarse de un tema muy pop que podremos escuchar entero este viernes.

La cantante no publica disco desde hace 3 años y medio, cuando editaba con gran éxito ‘Prism‘, por lo que la expectación era máxima ante la llegada de este ‘Chained to the Rhythm’, cuyo título parece una referencia a Grace Jones.