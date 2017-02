El increíble regreso de Cher a los escenarios

A sus 70 años, Cher volvió con todo a los escenarios. La diva del pop se calzó sus pelucas y extravagantes atuendos para enloquecer a sus fanáticos en el Park Theatre del Monte Carlo Resort and Casino.

El espectáculo, que se llama “Classic Cher”, arrancó este 8 de febrero y lleva a los asistentes a un viaje por la carrera de la diva, acompañada con extravagantes vestuarios, efectos especiales y lo último en iluminación.

El show incluye desde sus últimos hits como “Woman’s world”, hasta los más antiguos como “I got you babe” o “After All”, la canción que inmortalizó junto a Peter Cetera en 1989.

“Tuve una gran noche… gracias a todos desde el fondo de mi corazón”, tuiteó la legendaria cantante en su cuenta de Twitter.

