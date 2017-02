Lucas Matthysse volverá a pelear en Las Vegas el 6 de mayo

El noqueador chubutense Lucas Matthysse reaparecerá en la meca del boxeo el próximo 6 de mayo, en el semifondo de la velada que protagonizarán en Las Vegas los mexicanos Saúl "Canelo" Alvarez y Julio César Chávez Junior.

El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, anunció hoy que Matthysse "ha tenido el descanso que necesitaba y definitivamente va a estar en la cartelera".

"Su ojo necesitaba mejorar, pero está de regreso. Se lo ve bien, se siente bien y ha estado entrenando fuerte. Lucas está ansioso y emocionado por volver a pelear", declaró Gómez.

Matthysse retomó los entrenamientos en noviembre en su provincia natal y su nuevo grupo de trabajo está encabezado por el azteca Joel Díaz.

El patagónico tiene 34 años y un palmarés conformado por 37 victorias, 34 de ellas por nocaut, y cuatro reveses en cuadriláteros de Argentina, México y Estados Unidos.

En su último combate, el 3 de octubre de 2015, "La Máquina" cayó ante el ucraniano Viktor Postol por nocaut en el décimo asalto en California, estando en juego la corona superligero del Consejo.

Posteriormente, el ex campeón del mundo admitió que prefirió no levantarse para no poner en riesgo su salud, lo que llevó a pensar en su retiro, pero Gómez aseguró que retornará en búsqueda de una corona en la división welter.

"Estamos mirando a posibles oponentes ahora. El quiere ir tras un título mundial en peso welter y pelear contra algunos de los grandes nombres. Es una división fuerte. Quiere ganar otro cinturón y este es el comienzo", aseguró Gómez en una nota con ESPN.