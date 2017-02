Carla Rebecchi: "Argentina siempre estará en los primeros puestos"

Carla Rebecchi, la capitana y goleadora de Las Leonas que anunció su retiro de la actividad hace algunos días, advirtió hoy que el seleccionado argentino de hockey sobre césped de mujeres siempre estará "para los primeros puestos" por el nivel que experimentan sus jugadoras.

"Por el nivel de jugadoras que hay acá, creo que la Argentina siempre estará para los primeros puestos. Más allá del recambio lógico", indicó la delantera que vistió en casi 300 ocasiones la camiseta celeste y blanca del combinado nacional.

Además de concretar su retiro para dedicarse a "otras cosas de la vida que tenía pospuestas", tal como dijo Rebecchi, el equipo de Gabriel Minadeo tendrá –a partir de este 2017- un proceso diferente que incluye un recambio "muy grande, el más grande que me tocó vivir en mi período de jugadora".

"Lo que quedó es un equipo super joven. Pero con mucho talento. Está bueno arrancar este ciclo olímpico con jugadoras jóvenes. Lo importante será la formación", indicó Rebecchi, de 32 años.

La referencia de la atacante de Ciudad tiene relación directa con el hecho de que 14 de las 27 jugadoras que practicaron hoy en GEBA, con miras a las futuras competencias (Copa Panamericana y etapa clasificatoria de la Liga Mundial), pertenecen a la nómina del combinado junior Sub 21 que se alzó en diciembre pasado con el título del Mundial de Chile, en Santiago.

"Es tiempo de que las más chicas sumen partidos, agarren confianza y entrenamiento. A nivel internacional creo que se dio también bastante renovación en varios seleccionados", reflexionó Rebecchi ante la consulta de Télam.

La delantera, que marcó 2 goles en 6 partidos de Las Leonas en los Juegos de Río de Janeiro 2016, admitió que "una sumatoria de cosas" incidieron en la discreta actuación del equipo nacional en la última cita olímpica, en la que fue eliminada por Holanda, en cuartos de final.

"Más allá de algunas cuestiones vinculadas al recambio y a la falta de experiencia, creo que lo fundamental fue que jamás encontramos nuestro juego. Esa fue nuestra cuenta pendiente", apuntó.

Por último, Rebecchi no descartó la chance de "pasado un tiempo lógico" seguir vinculada a la actividad del hockey.

"Me gustaría ayudar en lo que pudiese. Todo lo que he aprendido en estos años poder volcarlo. Pero todavía no sé qué voy a hacer bien", puntualizó.