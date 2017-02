El Gobierno analiza que el Próvolo no funcione más como una institución educativa

El Gobierno provincial estudia una resolución por la cual el Instituto Antonio Próvolo de Carrodilla no podrá funcionar más como institución educativa para niños sordo mudos. Este viernes habrá una reunión con supervisores para analizar cuántos alumnos permanecen inscriptos, luego del éxodo de las víctimas de abuso sexual, que continuarán sus estudios en otros establecimientos de educación especial.

Casi el 40% de los estudiantes se cambiaron de escuela luego de que trascendieran los abusos sexuales contra una veintena de niños y adolescentes perpetrados por los curas Nicola Corradi, Horacio Corbacho y por los empleados, Jorge Bordón, Luis Ojeda y Armando Gómez.

Aunque no se formalizó la disposición administrativa, ya se habría comunicado de manera informal la decisión a los padres de los damnificados.

La Dirección General de Escuelas (DGE) tiene la facultad de clausurar las actividades que allí se desarrollaban, ya que tiene el poder de policía en el ámbito de la educación pública.

Según el artículo 212 de la Constitución de Mendoza, la DGE lleva la dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la enseñanza común y especial que estará a cargo de un director general de la enseñanza, de acuerdo con las reglas que la ley prescribe.

Amparándose en esas facultades, el Gobierno provincial también había determinado la intervención sobre fin del año pasado, para que los asistentes terminaran las clases.

En ese mismo momento, la Justicia había dispuesto la prohibición de acercamiento de cualquiera de los integrantes de la Compañía de María a los niños que asistían al lugar.

Según el testimonio de las víctimas, los abusos se producían en el albergue donde se quedaban a dormir los chicos que venían de localidades lejanas, que en su mayoría eran los más vulnerables.

"No sólo los violaban, sino que no les permitieron aprender el lenguaje a señas, ni comunicarse a través de la escritura para que no contaran nada a sus familias", denunció la madre de una joven abusada.

Altas fuentes de la DGE señalaron a El Sol que "la decisión política es que El Próvolo como institución sea historia, aunque no sabemos qué puede llegar a pasar con el edificio, porque hay padres que quieren continuar enviando a sus hijos".

"Lo que desde ya sabemos es que de ser así, la conducción de la institución no será la misma", adelantaron.