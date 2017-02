Diego Poyet: "Es un lindo desafío jugar en el fútbol argentino"

El volante uruguayo Diego Poyet, flamante incorporación de Godoy Cruz, sostuvo que “es un lindo desafío jugar en el fútbol argentino” y se mostró optimista en “poder rendir en este equipo que va a disputar la Copa Libertadores”.

El futbolista, de 21 años, quien llegó con su pase en su poder tras quedar libre del West Ham del fútbol inglés, pasó con éxito la revisión médica y ya se sumó a las prácticas del plantel bodeguero, aunque realizó un trabajo diferenciado al resto de sus compañeros.

En conferencia de prensa, el jugador, quien tiene triple nacionalidad (uruguaya, española e inglesa), expresó que “es una linda oportunidad jugar en Godoy Cruz, estoy entusiasmado porque va a jugar la Copa Libertadores y en lo personal en un lindo desafío”.

Más adelante, Poyet aseguró que “para todo jugador es importante jugar en Argentina, una liga muy competitiva. A diferencia del fútbol de Inglaterra, se juega más, ya que el inglés pasa todo más por lo físico”.

Ante una consulta sobre su característica de juego y lo que podrá ver el hincha de Godoy Cruz, el futbolista manifestó: “Mi puesto es de volante central, pero me gusta salir jugando, aunque también me adapto bien a la marca y me gusta mucho tener la pelota”.

Aunque Poyet ya está junto a sus nuevos compañeros bajo las órdenes del técnico Lucas Bernardi, su primera etapa de trabajo será diferenciado, poniendo acento en lo aeróbico y sumar minutos en ejercicios con pelota, para alcanzar ritmo futbolístico, teniendo en cuenta la triple competencia que tendrá Godoy Cruz por delante, el torneo de Primera División, la Copa Argentina y la Libertadores.

Mientras tanto, la dirigencia del club y el cuerpo técnico esperan que en las próximas horas llegue a esta provincia el marcador central Danilo Ortiz, quien el fin de semana pasado acordó su desvinculación de Racing Club y retornará al club.

El plantel “bodeguero” viajará mañana a Córdoba para jugar dos encuentros amistosos ante Belgrano en el estadio el “Gigante” de Barrio Alberdi.