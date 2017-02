Zuqui no quiere irse de Boca: "Tengo la cabeza ciento por ciento acá"

El volante mendocino Fernando Zuqui, de Boca Juniors, mencionado como candidato para entrar en alguna negociación y dejar el club, aseguró que desea permanecer y que tiene "la cabeza ciento por ciento" en su actual equipo.

"Tengo la cabeza ciento por ciento acá, ganas de seguir progresando y en cada posibilidad que tenga, demostrar. Contento de estar en este club que es algo único, hermoso. Pensando en todo lo que viene", afirmó.

Señaló el ex Godoy Cruz: "Cada vez que me toca trato de aprovechar al máximo. Este plantel y el cuerpo técnico me hacen sentir mucha confianza, así que estoy tranquilo".

Sobre la posibilidad de pasar a Rosario Central, Zuqui, en nota con TyC Sports, dijo "no saber nada al respecto. Me lo comentaban quienes están muy pendiente de mí pero yo siempre estoy aquí, contento de vestir esta camiseta, trabajando para lograr los objetivos personales y grupales".

Acerca de su posición en la cancha, el mediocampista manifestó que tiene "dos puestos y donde me necesite el técnico voy a estar. Tirado a la derecha, adelantado, me pedía ida y vuelta, de área a área. Cuando me toca por adentro, hay que estar más compenetrado en el armado de las jugadas. En cualquier puesto me siento cómodo, con muchas ganas de estar".

"No sé si hay fecha para que se reanude el torneo pero estamos ansiosos, con muchas ganas de que arranque -confesó-. En cada amistoso sabemos que con esta camiseta hay que ser protagonista, el que le toque debe dar lo mejor y aprovechar la oportunidad".

Añadió Zuqui que "cuando presentaron la pretemporada, cada integrante tenía que estar en buena forma. Yo estoy convencido de los objetivos, confiado en lo que uno quiere. No pensaba más que en eso en cada entrenamiento y cada participación".

Por último, sobre el egreso de Carlos Tevez, el mendocino reflexionó: "No sé si hay diferencias porque prácticamente es el mismo grupo. Veo muy bien a los chicos, la idea es la misma. Tenemos muchos jugadores de jerarquía y eso ayuda al grupo, estamos muy bien, trabajando de la mejor forma".

"Creo que cambios no va a haber. En cada entrenamiento tenemos que ir mejorando cada pequeño detalle. Tenemos amistosos por delante y pensamos en eso, para estar a pleno cuando se reanude el torneo. Cada partifdo que juguemos es importante. El fútbol argentino está muy parejo, cada partido es difícil y hay que jugarlo con la mejor predisposición", concluyó.