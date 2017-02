Cinco discos emblemáticos cumplen 30 años

Este años hay cinco trabajos discográficos emblemáticos que cumplen tres décadas. Son discos que quedaron en la historia. Cada uno dentro de sus estilo, marcaron a los fanáticos del mundo, y contaron con himnos que siguen sonando.

Carlos Iogna Prat hizo una breve explicación de cada uno de estos trabajos para el sitio Generacionb.com:

Depeche Mode, "Music for the Masses". Sí, la banda de tecno pop inglesa cumplió con su título y llegó a las masas. Martin Gore (autor de las canciones), David Gahan, Alan Wilder, Andrew Fletcher consiguieron en este sexto trabajo instalarse en lo más alto. Canciones trabajadas, buenos arreglos y estribillos pegadizos los transformó en una banda de estadios. Su gira por los Estados Unidos quedó registrada en el documental "101" que también salió como disco. "Strangelove" fue el primer corte que rápidamente se transformó en un éxito. Un mensaje marcado por el deseo, el pecado y el dolor. Un amor extraño. Luego llegarían otros cortes como "Never Let Me Down Again" y "Behind the Wheel".

George Michael, "Faith". Después del gran show de despedida de Wham! en Wembley, George Michael sabía que estaba listo para una gran carrera solista. Este primer trabajo llegó al primer lugar en las listas del Billboard. Fue el primer disco solista de un artista blanco en llegar a lo más alto en las listas de Rythm & Blues. Gracias al tema que le da nombre a la placa como "I Want Your Sex", "Kissing A Fool", "One More Try" y "Monkey" lo llevaron a vender más de 20 millones de copias, convirtiéndose en el más vendido de su carrera.

Guns N' Roses, "Appetite for Destruction". El gran debut de la banda californiana. Rock, excesos y amor: todo en un disco. Axl, Slash y Companía dejaron en claro sus ideas en canciones como "Welcome to the Jungle", "Paradise City" y "Sweet Child O' Mine". Clásicos que siguen sonando y cautivando a los fans. Vendió más de 23 millones de copias a nivel mundial. Uno de los discos debut más vendidos en la historia.

Michael Jackson, "Bad". Ya era el "Rey del Pop" en 1987. Después del éxitoso trabajo "Thriller", artista tenía que demostrar que podía seguir en un excelente nivel. Junto a su socio en la producción, Quincy Jones, Michael buscó en dar con un nuevo sonido, mezclando el dance con el rock, el soul y el funk. El tema que le da nombre al disco, "The Way You Make Me Feel", "Dirty Diana", Smooth Criminal", "Man in The Mirror" fueron algunos de los éxitos. También están los duetos con Stevie Wonder en "Just Good Friends" y "I Just Can't Stop Loving You", con Siedah Garrett. En definitiva, Michael logró su objetivo: seguir en lo más alto de la música. Este séptimo trabajo solista llegó a vender más de 34 millones de copias.

U2, "The Joshua Tree". ¿Puede funcionar un disco que tiene como nombre un árbol? Sí, con muy buenas canciones. U2 se había convertido en 1987 en una de las bandas más interesantes del planeta. Con este trabajo, los irlandeses se metieron en el corazón de los Estados Unidos a base de buenas canciones como "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" y "With or Without You". La gran producción, nuevamente a cargo de Brian Eno y Daniel Lanois, más la capacidad musical de cada uno de los integrantes lograron un sonido compacto y contundente. Su siguiente trabajo, en 1988, fue "Rattle & Hum" que tiene varios temas grabados durante la gira de presentación de este disco.