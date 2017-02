Un incendio reveló la problemática de las casas subalquiladas

El incendio intencional en una pensión clandestina en Ciudad dejó al descubierto la problemática habitacional en la que se encuentran varios comprovincianos y extranjeros que llegan al Gran Mendoza en busca de una salida laboral.

Entre Capital, Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén hay cerca de 60 residencias habilitadas para alquilar cuartos. Sin embargo, hay más de una docena que trabajan de manera ilegal.

En la madrugada de este jueves, las llamas consumieron el interior de una casa en la que se alquilaban habitaciones a 25 personas. El fuego se inició en una pieza de la vivienda ubicada en avenida San Martín, entre Estrada y Hudson, de Ciudad. Los inquilinos aseguraron que fue intencional mientras reclamaron a la comuna diferentes irregularidades en ese lugar.

Natacha Eisenchlas, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Mendoza, indicó que el lugar no tenía habilitación alguna y que el dueño Daniel Suárez no es pariente del intendente Rodolfo Suárez como señalaron algunos locatarios: “A este señor ya lo hemos intimado con anterioridad porque tiene varias pensiones que no cuentan con los permisos municipales. Hemos clausurado varias viviendas y nos encontramos que a los minutos de ponerle la faja de clausura, los ocupantes la rompe y este hecho nos ha obligado a realizar denuncias penales”, dijo la funcionaria.

Eisenchlas detalló que en el segundo semestre de 2016 clausuraron 10 domicilios que funcionaban como casas de huéspedes y no tenían las habilitaciones pertinentes ni reunían las condiciones de higiene y seguridad adecuadas.

Además, explicó que la mayoría de las personas que viven en las pensiones no son oriundas de Ciudad. “Hay una gran proporción de extranjeros provenientes de Bolivia, Perú y República Dominicana y en menor medida provienen de otros departamentos. De esta manera, cuando nos encontramos con esta situación trabajamos de manera articulada con la provincia y otras municipalidades para ofrecer una ayuda asistencial”, indicó Eisenchlas.

Esa ayuda asistencial que se les ofrece a los inquilinos no se traduce en la adjudicación de una vivienda. Mientras que a los propietarios de los inmuebles subalquilados de forma clandestina se los inhibe para realizar trámites en la comuna. “Al no estar inscriptos como comercios, no les podemos aplicar una multa monetaria”, explicó la funcionaria.

Cuántas tienen habilitación

En Capital hay 25 viviendas habilitadas para rentar cuartos. La mayoría están ubicadas en la Primera y Cuarta Sección. En estos lugares, una habitación doble cuesta entre 2.500 y 2.600 por mes.

Por su lado, Guaymallén reune 19 pensiones y una gran proporción está concentrada en Dorrego y San José en los alrededores de la Terminal de Ómnibus. "La mayoría de los ocupantes son peruanos, bolivianos y senegaleses y en menor medida paraguayos", señaló Javier Massó, director de Industria, Comercio e Inspección General.

En Las Heras hay solamente un lugar acreditado por la comuna. Mientras que de la Municipalidad de Godoy Cruz explicaron que tienen registradas 15 casas de huéspedes.

“Tras una inspección, descubrimos que seis son casas de familias que alquilan cuartos y ya están tramitando los permisos. De las 9 restantes, hay dos que por la cantidad de habitaciones con las que cuentan se les dio habilitación como hostel”, precisó Natalio Derinovsky, director de Fiscalización, quien dijo que realizan inspecciones anuales en ese departamento para controlar que no se instalen espacios ilegales.

Los requisitos

Todas las municipalidades consultadas explicaron que las exigencias para conseguir las acreditaciones son: presentar contrato de alquiler o escritura del lugar y el plano de mensura: tener óptimas condiciones edilicias; contar con el seguro de responsabilidad civil; no presentar condiciones de hacinamiento –en este caso pueden ser multadas en Guaymallén las multas van entre los 24 y los 33 mil pesos-; poseer salidas de emergencias y sistema anti-incendio y las viviendas deben ser sismoresistentes.

Si las habitaciones son dobles, se exige un baño cada cinco cuartos.

En cambio, si están ocupadas por una sola personas, se pide un baño cada 10.