Rugbiers: cinco policías en la mira por autorizar el uso del ascensor judicial

El escándalo que envuelve al mundo del deporte y de la política, enfrenta a la Justicia y a la Policía por la autorización que recibieron los rugbiers acusados de abuso sexual de utilizar el ascensor de los magistrados para evitar que sean fotografiados por la prensa.

La llamativa protección que recibieron derivó en una compulsa judicial y en un expediente administrativo contra el comisario Julio César Iribarren, a cargo de la seguridad de Tribunales y para otros cuatro policías -entre ellos un Oficial Principal- que tenían a su cargo la custodia de los deportistas.

Los jóvenes habían comparecido a tribunales para ser imputados por el fiscal fiscal Galdo Andreoni, a cargo de la causa.

La investigación sumaria iniciada este jueves quedó a cargo de la Inspección General de Seguridad por el cargo de "incumplir con normativas internas del Poder Judicial".

La causa se inició luego del fuego cruzado entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad. Ambos organismos se acusaron entre sí de haber favorecido a los rugbiers e incluso la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en donde aclaró que "la Secretaría Administrativa de la Corte no concedió autorización para el uso del ascensor para realizar dicho traslado como tampoco ninguna autoridad de este Poder Judicial para concederla".

Sin embargo, trascendió que el jefe de seguridad de tribunales responsabilizó al fiscal Andreoni de haber solicitado esa medida.

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, adelantó que la semana próxima se le tomará indagatoria al personal policial sumariado e indicó que el fiscal Andreoni también deberá dar explicaciones.

"No lo podemos citar porque tiene fueros pero sí le podemos solicitar por escrito que conteste a la declaración de los uniformados", aseguró Puertas.

Sin embargo el procurador Alejandro Gullé señaló este jueves que Andreoni no solicitó que los imputados utilizaran el ascensor. "Yo no le doy trascendencia. Me parece mínimo este tema", afirmó en declaraciones radiales.

"Eso no es un privilegio, hace mucho tiempo que al ascensor de magistrados, que es uno solo y chiquito, sube cualquiera", agregó el jefe de los fiscales.

Marcelo Puertas, titular de la IGS, junto a Roberto Munives, Jefe de la Policía.

Las sospechas de favoritismo hacia los imputados de abuso se generaron desde un primer momento, al pertenecer a familias muy vinculadas al poder político y a la gestión gubernamental actual. No obstante Gullé aseguró que "estos chicos no están presos porque no hay pruebas contundentes, pero si son responsables irán al penal".