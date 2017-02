Las fotos hot de Karen, la exuberante diosa de DDS

El sueño de tener un gran casamiento, una fiesta enorme y una luna de miel en un destino paradisiaco, fue el motivo que llevó a Karen Castillini (28) a entrar a la casa de Despedida de Solteros junto a su novio, Damián Bravo (27).

La chica, en pareja desde hace 4 años y madre de una hija de 12 años, fruto de una relación anterior, se robó la atención de todos gracias a su lomazo y a su fuerte personalidad.

Bailarina de profesión, no es la primera vez que Karen aparece en la tele. Sus súper curvas y sus sensuales movimientos los desplegó como parte del staff de bailarinas de Pasión de sábado.

La morocha confesó en 2015 que Ariel Diwan le insistía por WhatsAppp para salir con ella: "En el primer mensaje que recibí me decía: 'Te soy sincero, me muero cuando te veo bailar en Pasión de sábado'. Y desde ese día no para de escribirme", contó tiempo atrás.

La joven participó en programas como en Noti Campi, trabaja como profesora de danzas, es promotora e incluso fue modelo del videoclip de Tartaros, la banda de cumbia pop en la que canta su novio.

#sinfiltro í ½í±™ Una foto publicada por ☆KAREN CASTELLI☆ (@karenestefancastelli) el 4 de Dic de 2016 a la(s) 10:30 PST

❤ #karenydamiandds Una foto publicada por ☆KAREN CASTELLI☆ (@karenestefancastelli) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 9:41 PST

El y su magia... @chrisbochichio ⭐ Una foto publicada por ☆KAREN CASTELLI☆ (@karenestefancastelli) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 7:44 PST

@qflorbruckner ❣ Una foto publicada por ☆KAREN CASTELLI☆ (@karenestefancastelli) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 7:17 PST

Noche de primavera y vos tipo... hoy en #CLUBLELOIR í ½í± í ½í±™í ½í²„í ½í±‘ Una foto publicada por ☆KAREN CASTELLI☆ (@karenestefancastelli) el 13 de Ago de 2016 a la(s) 5:07 PDT

Buen dia! Aca una bella imagen de @chrisbochichio/ espero q les guste☆ @karen.s.castelli Una foto publicada por ☆KAREN CASTELLI☆ (@karenestefancastelli) el 18 de Dic de 2015 a la(s) 7:48 PST

















Fuente: Ciudad.com