Denuncia contra Sidoti: sin definición del Jury, irá a un juicio abreviado

A pedido del justicialismo, el Jury de Enjuiciamiento postergó hasta el 23 de febrero su decisión sobre si el fiscal suspendido Fabricio Sidoti va a juicio o si se archiva la denuncia por su desempeño en la causa sobre la muerte de Ayelén Arroyo, la joven asesinada por su padre Roque a fines de setiembre.

Por otra parte, el procurador Alejandro Gullé anticipó que se realizó una presentación conjunta entre la defensa de Sidoti y la Procuración para llevar al fiscal a un juicio abreviado. "A fin de no generar un desgaste jurisdiccional eterno, la persona acusada reconoce su responsabilidad y se le impone una sanción menor a la que le correspondería", indicó.

En declaraciones a radio Mitre, Gullé confirmó que aceptó esa propuesta de un juicio abreviado que fue elevada por la defensa del fiscal. "Me parece que podemos empezar a marcar un rumbo. Sidoti reconoce hacer infraccionado normas procesales", agregó.

Según el procurador, el error de Sidoti fue que "no le hizo una pericia psicológico a Arroyo y no se envió rápidamente el expediente desde la oficina fiscal a la unidad fiscal. Esto lo reconoce Sidoti, entiende que hay una infracción a las normas procesales. Pero claramente y en esto me hago eco de su postura, no determinó la muerte ni tuvo vinculación con la muerte de Ayelén. Aun habiendo actuado como debió hacerlo, que era haberlo imputado, no habríamos evitado la muerte de Ayelén".

"De toda la causa surge claramente esto, entonces su falta es administrativa. Entonces hemos pedido una sanción de dos meses y medio de suspensión sin goce de sueldo", explicó Gullé.