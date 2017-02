Escuchá la nueva versión de un clásico de Soda, para el Cirque du Soleil

Al igual que el resto del disco, bautizado con el nombre de "SEP7IMO DÍA", este primer corte fue producido por Zeta Bosio y Charly Alberti, según señaló la discográfica Sony Music en un comunicado.

Ambos, junto a Cerati, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, fueron los integrantes de la mítica formación, que estuvo en actividad entre 1982 y 1997 -con una breve vuelta en 2007- y fue artífice de éxitos como "De música ligera", "Persiana americana", "La ciudad de la furia" y "Juegos de seducción".



El show del Cirque du Soleil "SEP7IMO DÍA - No descansaré" se estrenará en Buenos Aires el 9 de marzo y será la primera vez que la compañía canadiense ponga en escena un espectáculo basado en una banda musical del perfil de Soda Stereo, después de hacerlo con "Love", de los Beatles, y "One" y "The Immortal World Tour", de Michael Jackson.



El show, que explora el universo poético y musical de la banda liderada por Cerati, cuenta con la participación en la parte creativa del proyecto de los otros miembros del trío, Zeta Bosio y Charly Alberti.

