Aretha Franklin anuncia su despedida del mundo de la música

La diva del soul Aretha Franklin, de 74 años, ha anunciado que tiene previsto retirarse este año, tras sacar un álbum con Stevie Wonder en septiembre. En una entrevista recogida por el diario The Guardian, Franklin asegura al redactor: “Se lo tengo que decir, me voy a retirar este año”.

La creadora relata que su nuevo disco contará con la colaboración de Wonder, otra leyenda del soul, algo que la entusiasma, y que estará compuesto enteramente por canciones inéditas. Y Franklin deja claro que, pese al retiro, no piensa desaparecer por completo. “Tengo planeado hacer alguna que otra cosa selecta, como mucho una al mes, durante seis meses del año”, afirma la artista, que sostiene que quiere pasar más tiempo con sus nietos cuando salen del colegio.

“Me siento muy enriquecida y orgullosa respecto a dónde empezó mi carrera y dónde está ahora”, añade Franklin en la entrevista. “Estaré muy satisfecha, pero no voy a dejar de salir y limitarme a estar sentada sin hacer nada. No sería bueno tampoco”, agrega.

Franklin ha tenido en los últimos años varios problemas de salud. En 2010 se vio obligada a cancelar algunos conciertos por razones médicas, y pasó por una intervención quirúrgica de emergencia en el abdomen. En principio la artista desmintió los rumores de que padeciera un cáncer de páncreas, aunque finalmente admitió que el tumor le había sido extirpado. El año pasado Franklin volvió a suspender algunas actuaciones, por recomendación médica.