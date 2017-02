Disturbios en París tras la presunta violación de un joven por policías

La violencia ha estallado en las afueras de París y se extendió a por lo menos cinco poblaciones cercanos en medio de una protesta pública tras la presunta violación de un joven negro por policías.

Durante las últimas noches se han registrado enfrentamientos después de que cuatro oficiales de policía presuntamente golpearon a un hombre de 22 años y lo sodomizaron con una porra en un complejo residencial en el norte del suburbio parisino de Aulnay-sous-Bois, según relató la CNN.

Los agentes están suspendidos en espera de una investigación sobre las acusaciones de que usaron exceso de fuerza al apresar al joven, identificado sólo como Théo, durante un control de identidad la semana pasada.

Los cuatro agentes implicados en el incidente, ocurrido el 2 de febrero, fueron acusados de asalto agravado, mientras que uno también fue acusado de violación, según el Ministerio del Interior.

El incidente

Théo dijo que estaba caminando con sus auriculares cuando fue abordado por la policía.

"Cuando me di cuenta de lo violento que era su tono, me dije 'parecen muy serios'. Así que me quedé contra la pared y, a continuación, uno de los policías me golpeó", dijo Théo al canal de televisión francés BFM, el martes.

Según su testimonio, uno de los policías introdujo una porra por el ano. Tuvo que ser trasladado a un hospital donde fue operado.

Théo hizo un llamamiento a la calma, diciendo a BFM que tenía fe en el sistema de justicia.

"Hago un llamado a la calma en mi ciudad porque me gusta mucho", dijo Théo desde su cama de hospital. "La violencia no es el camino para apoyarme. La Justicia hará su trabajo."

El presidente francés François Hollande visitó a Théo en el hospital. En una foto compartida por Hollande en Twitter, el presidente aparece junto a la cama de Théo. En el tuit, Hollande escribió que Théo "reaccionó con dignidad" y le instó a confiar en el sistema de justicia.

El incidente ha sacudido a la clase obrera de los suburbios de París, donde fue presuntamente agredido Théo, encendiendo las tensiones raciales.

Las autoridades dicen que los manifestantes incendiaron contenedores de basura y vehículos en Aulnay-sous-Bois el martes por la noche. Vídeos compartidos en las redes sociales mostraron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y jóvenes.

La policía dijo que 17 personas involucradas en la violencia fueron detenidas